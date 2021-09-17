Фото: Как клонируют растения в "красной зоне"

Новости

Постпред РФ при ЕС: Рост цен на газ в мире может ускорить процедуры по "СП-2" 05:37
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО 05:14
США договорились с Австралией о расширении американского военного присутствия 05:10
На японском острове произошло извержение вулкана 05:00
Врач Дебора Ли перечислила "убивающие" холестерин продукты 04:50
В SpaceX рассказали о самочувствии гражданского экипажа Crew Dragon 04:33
Нейросеть восстановит "мертвый язык" древних табличек из Месопотамии 03:45
Иммунолог: После COVID-19 другие инфекции могут протекать тяжелее 03:23
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы 02:37
Стартовало голосование в Амурской области, Якутии и Забайкалье 02:00
Глава Центробанка озвучила сроки снижения инфляции в России 01:38
В Белом доме прокомментировали участившиеся приступы кашля у Байдена 01:30
Началось голосование в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО 01:01
"Спартак" уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 00:53
Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер 00:48
"Спартак" занимает последнее место в группе после первого тура Лиги Европы 00:33
ЦИК: Агитационная кампания прошла без серьезных нарушений 00:31
В Италии обязали всех работников иметь санитарные пропуска 00:25
Пас Головина помог "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы 00:21
Юрий Борисов заявил о необходимости поддержки нефтехимии 00:02
Борисов: Двигатель в Ил-112 будут дорабатывать, а не заменять на импортный 00:01
Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V" 16.09.2021
Трамп предрек "конец США" через три года 16.09.2021
МИД пригрозил американскому бизнесу последствиями за вмешательство в выборы 16.09.2021
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в начале 2022 года 16.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 04:46
Рубрика: Общество

Фото: Как клонируют растения в "красной зоне"

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург) , Борис Ярков
Все знают историю появления на свет овечки Долли, но вряд ли кто-то видел, как клонируют рододендроны или сирень. Лаборатория, где ставят такие научные опыты, находится в Уральском государственном лесотехническом университете. "Российская газета" побывала там, где создают фитоклоны и узнала, зачем их заказывают промышленные предприятия.

Нас встречает заместитель руководителя лаборатории Елена Швамм. Просит надеть бахилы.

Фото: iStock
Белгородские ученые привлекли нейросеть к клонированию растений

- Первейшее условие - стерильность во всем, - подчеркивает она.

О стерильности тут кричит буквально все: стеклянная химическая посуда и металлический инструментарий обрабатывают в воздушных стерилизаторах под температурой 160-180 градусов. Питательные растворы такому нагреву подвергать нельзя, поэтому для них используется паровой автоклав. Причем питательных сред может быть несколько: для введения в культуру одна, для микроразмножения - другая, для укоренения - третья. Все процедуры проводятся исключительно на дистиллированной воде, поэтому стоит дистиллятор. Пробирки и колбы сушатся в сушильном шкафу. Здесь же стерилизуется почва.

На мой недоуменный вопрос: "Зачем? Разве тем самым не убивается все полезное в ней?", ученый поясняет: в увлажненной почве может быть плесень и много неполезных микроорганизмов, от которых в будущем развиваются болезни растений. В питомники, к слову, торф тоже привозят пропаренный, об этом нюансе знают только профессионалы.

У клеточной инженерии есть несколько направлений: селекция, получение продукта вторичного синтеза и собственно клонирование. Метод клонирования можно разделить на четыре этапа: сначала выбирают растение-донор, свойства которого нужны, берут у него эксплант (фрагмент ткани) для микроразмножения. Из него в условиях инвитро, в пробирках на питательных средах, выращивают побег, делят его на микропобеги - и так повторяют несколько раз.

- Любая растительная клетка патипатентна, то есть содержит полный набор генов. У соматической (специализированной) работает та часть, которая относится к данному типу ткани. У недифференцированной - весь набор, поэтому всего из одного экспланта получить десятки абсолютно здоровых и целых растений. Клетки высших животных таким свойством не обладают: из клеток печени можно получить только клетки печени, - поясняет Елена Швамм.

В лаборатории много измерительного оборудования. Например, весы, где можно определить дозировку до десятой миллиграмма, ph-метр для определения кислотности растворов. Рядом - два холодильника, которые на самом деле термостаты, то есть работают не только на охлаждение, но и на нагрев. Диапазон большой: от минус 10 до плюс 60 градусов. Это необходимо, чтобы подготовить побеги к пересадке в атмосферные условия.

Фото: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
На Урале появился новый сорт зимостойкого абрикоса

Переходим в следующую комнату: ламинар-бокс. Ламинар - оборудование, которое позволяет проводить все манипуляции в потоке стерильного воздуха. В верхней части размещены биофильтры, воздух прогоняется через них вентилятором, спускается по задней стенке и выходит в зазор между стеклом на передней панели и столешницей. Те самым вероятность заражения при пересадке сведена к минимуму. Сам бокс обеззараживается бактерицидной лампой. Просто так туда не войти, только в специальной обуви, халате, маске, шапочке и перчатках. Почти "красная зона", только для растений, а не для людей.

Побеги, которые уже помещены в питательную среду, должны находиться в стерильных условиях, поэтому соседняя климатическая камера, где ростки проводят от нескольких месяцев до года, тоже обеззараживается. Для этого установлен рециркулятор. Кроме того, в помещении поддерживается постоянная влажность, температура, освещение. Чтобы сюда войти, уже не обязательно облачаться в "костюм космонавта", но ученые все равно предпочитают проводить все манипуляции, когда никого рядом нет.

Инициатива создать такую лабораторию принадлежала профессору Сергею Залесову. Оборудование для нее закупили по гранту Минобрнауки РФ, обошлось это в несколько миллионов рублей. Пусконаладка заняла два года. Поскольку лаборатория не только производственная, но и учебная, тут проводят занятия со студентами. Аналогичные центры есть в вузах Воронежа, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, но каждый имеет свою специализацию. У уральцев это древесные и кустарниковые растения.

- Используя метод клонирования, мы уменьшаем производственные площади, ускоряем апробацию и выращивание нового растительного материала: не надо перекапывать почву, пересаживать ростки в связи с сезонностью, - рассуждает Евгений Платонов, ректор УГЛТУ. - То, что получено в лаборатории, пойдет на перенос мемориального сада лечебных культур Вигорова (вуз получил под этот проект 10,6 га рядом с ЦПКиО Маяковского) и на рекультивацию промзон. В частности, наши сотрудники планируют клонировать краснокнижные растения, на удивление сохранившиеся в Карабаше (Челябинская область), и высадить их снова в природу. Еще одно направление - рекультивация нарушенных земель на Крайнем Севере. Здесь стоит задача закрепить песок, если это сделать, смогут расти травы.

Челябинские власти намерены заняться озеленением крыш
В регионах Общество Наука Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область РГ-Фото

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Глава Центробанка озвучила сроки снижения инфляции в России
Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V"
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов