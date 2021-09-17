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17.09.2021 14:01
Рубрика: Общество

Гражданский долг я выполнить обязан: Как голосуют челябинские ветераны

Текст: Екатерина Призова

Челябинские ветераны, перешагнувшие девяностолетний рубеж, в стороне от политической и общественной жизни оказаться не спешат. Так, в Аргаяшском районе на участок пришел почетный избиратель - 94-летний Фарух Мажитов, прошедший Великую отечественную войну.

На Урале, в Сибири и в Арктике открылись избирательные участки

А к 96-летнему Анатолию Рязанову, который, к сожалению, не может уже сам дойти до участка, от избирательной комиссии пришли домой. Ветеран говорит, что за всю жизнь ни разу не пропустил выборы, и надеется, что те, кому он отдал сегодня свой голос, избавят его (и всех пожилых избирателей) от бумажной волокиты, связанной с коммунальными платежами.

"Голосовать на дому очень удобно. Я живу один, с трудом сейчас дохожу до ближайшего магазина. Идти до избирательного участка дольше, и мне это тяжело. А гражданский долг я выполнить обязан", - цитирует пенсионера официальный Telegram-канал челябинского избиркома со ссылкой на издание "Южноуральская панорама".

Между тем

В Челябинской области открыто 2285 избирательных участков. Также в воскресенье будут работать 18 временных участков: 14 - в больницах, и четыре - в следственных изоляторах.

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