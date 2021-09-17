Юрий Борисов рассказал, какие суда будут строить на верфи "Звезда"

Дальневосточная верфь "Звезда" будет строить крупнотоннажные суда, в первую очередь для организации работы Северного морского пути (СМП). Об этом рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов в ходе поездки в Тюмень.

Он отметил, что крупнейшими заказчиками "Звезды" на суда, в том числе ледового класса, стали "Роснефть" и "Новатэк" - компании нефтегазового комплекса. По его словам, уже в этом году для "Роснефти" были спущены на воду два судна, а "Новатэк" имеет контракт через "Совкомфлот", на строительство 17 газовозов. Первый газовоз уже строится, в кооперации с корейскими судостроителями, окончательная сборка идет на "Звезде". Здесь же будет делаться для компании и ледокол "Лидер" мощностью 120 мегаватт.

Строительство судоверфи идет полным ходом, вся инфраструктура создана, в том числе крупнейший в Европе док - более 1,6 км в ширину, на котором одновременно можно обслуживать четыре судна, уточнил Борисов. Он пояснил, что раньше такие суда почти не строились в России, поскольку не было инфраструктуры - соответствующих доков, достроечных площадок и прочего.

Судоверфь "Звезда" строится в Приморском крае с 2009 года. В 2016-м была запущена первая очередь производства. После полного запуска на верфи сможет работать более 10 тыс. специалистов. Предполагается, что она станет основным поставщиком танкеров-газовозов для отечественных предприятий по производству сжиженного природного газа (СПГ). У "Новатэка" в Арктике сейчас уже запущен один такой проект - завод "Ямал СПГ" и в 2023 году ожидается запуск завода "Арктик СПГ-2". В свою очередь, "Роснефть" запланировала строительство "Дальневосточного СПГ" в 2025-2027 году, на базе действующего проекта по добыче газа "Сахалин-1".