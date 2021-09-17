Юрий Борисов заявил о необходимости поддержки нефтехимии

Переход к выпуску продукции с большей добавленной стоимостью за счет углубления технологических процессов - это один из основных путей развития для российских предприятий ТЭК, сказал вице-премьер Юрий Борисов в ходе поездки в Тюмень.

Структурный сдвиг экономики в область более глубокой переработки актуален - это вызов и для предприятий ТЭК, и для промышленности. Облик современных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) будет тяжело представить без газохимии в ближайшей перспективе, считает вице премьер.

По его мнению, для таких производств - это диверсификация и укрепление потенциала.

"Но это требует больших денег и, конечно, правительство будет стимулировать процесс. В прошлом году был принят закон об обратном акцизе для сжиженных углеводородных газов (СУГ) и нафты. Сегодня на Тюменском нефтегазовом форуме обсуждался вопрос о возможной поддержке для пропиленов как для продуктов первичной переработки. По всей видимости, государство рассмотрит возможность разделить риски с потенциальными инвесторами в этой области", - сказал Борисов.

Отдельно вице-премьер сказал о поддержке проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК), который предполагает строительство на крайнем юге Приморского края комплекса нефтехимических производств мощностью 24 млн тонн нефти и 6,8 млн тонн нефтехимического сырья в год (две очереди по 12 млн и 3,4 млн соответственно).

"Я за льготы для ВНХК. Во-первых, этот проект позволит развивать наши отдаленные регионы, создавать более благоприятную социальную среду. Во-вторых, позволит осваивать новые технологии, играть вдолгую", - сказал Борисов. - Оппонентом, как всегда, выступает Минфин. Там считают недополученные доходы от еще непроизведенной продукции. Если говорить о серьезном развитии нефтегазохимии в долгосрочном периоде, сначала нужно поставить на ноги то или иное направление, что без господдержки невозможно, и занять новые рыночные ниши. А только потом говорить о сборе налогов в бюджет", - подчеркнул вице-премьер.