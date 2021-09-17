Малый бизнес на Урале впервые выпустил облигации

По оценке экспертов, мировой рынок облигаций в десять раз больше рынка акций. Крупные российские предприятия этот механизм уже начали осваивать, а вот выход малого и среднего предпринимательства на биржу - пока явление очень редкое. В Свердловской области застрельщиками выступили две компании.

Одному эмитенту заимствования нужны, чтобы реализовать ряд частных образовательных проектов "Школа "под ключ". Он здесь выступает как управляющая компания, которая берет на себя переговоры с застройщиками, бухгалтерию, юридическую поддержку, лицензирование, подбор оборудования и прочие вещи, необходимые для запуска школы, но излишние для педсостава. Первый выпуск коммерческих облигаций на 25 миллионов рублей был зарегистрирован 27 августа, а вся программа, рассчитанная на 1820 дней, оценивается в миллиард.

- Изменилось не только отношение граждан к качеству образования, но и отношение девелоперов к социальной инфраструктуре своих проектов. Среди примерно равных жилкомплексов большим спросом пользуется тот, где лучше школа,- поясняет замдиректора компании Екатерина Прудникова - Сейчас у нас несколько таких проектов в работе и один готов к запуску, поэтому мы решили привлечь облигационный заем.

Другой новоиспеченный эмитент - инжиниринговая компания, которая занимается производством высокоэффективных теплообменников, а также оборудования для водоподготовки и очистки стоков.

- Мы классический пример стартапа, который вышел на стратегические цели. Это требует более долгосрочного финансового планирования. Все варианты привлечения средств, от друзей и родственников до банков, за 5-7 лет прошли. Когда планов много, производственный цикл длинный, а ресурсов не хватает, и банки еще не готовы тебя кредитовать на льготных условиях, хорошо, что есть альтернатива, - поделился гендиректор Павел Блохин.

Его предприятие прошло рейтингование и выпустило биржевые облигации. В начале августа зарегистрирована программа на 1,5 миллиарда рублей сроком на 15 лет, 9 сентября состоялась дебютная эмиссия.

По прогнозам, потенциальными покупателями таких ценных бумаг по большей части станут физлица со средним чеком 100-200 тысяч рублей, но не исключены и более мелкие вложения. К примеру, некоторые сотрудники инжиниринговой фирмы заявили, что готовы приобрести ее облигации - настолько верят в то, чем занимаются. А вот инвестиции в образовательный проект, скорее всего, будут интересны родителям школьников, имеющим свой бизнес, отмечает директор одной из екатеринбургских гимназий Алексей Бабетов.

Выход на фондовой рынок у новичков занял 6-9 месяцев. Главная сложность заключалась в том, чтобы выполнить все требования биржи по подготовке документов.

- Долгое время считалось, что ценные бумаги - это только для крупного и среднего бизнеса. На самом деле малый тоже может в этом поучаствовать, чтобы привлечь серьезные средства в серьезные проекты. Насколько нам известно, ни в одном другом регионе такого опыта еще нет, мы первые, - комментирует директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. - Конечно, мы сами ценные бумаги не выпускаем. Консультируем, помогаем пройти все этапы регистрации и размещения, ведь процедура, особенно при дебютном тираже, не самая простая. Также можем приобрести часть облигаций после выпуска.

Интерес к новинке проявили около 30 свердловских предприятий, примерно 10 из них начали работу с фондом, до конца года может состояться еще 2-3 новых выхода на фондовый рынок. Среди потенциальных эмитентов - представители высокотехнологичного машиностроения, легкой и химической промышленности, частные медуслуги.

По мнению Павла Блохина, к новому механизму привлечения инвестиций будут прибегать прежде всего компании, у которых сильные продукты, ориентация на международное развитие и экспортные контракты.

От первого лица

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области:

- Два года назад мы выбрали стратегию поиска принципиально новых инструментов финансовой поддержки МСП. Облигации, в отличие от банковских кредитов, обеспечивают большую свободу эмитента и более гибкое управление долгом. Вмешательство кредиторов в деятельность предприятия минимальна. Объем займа определяется им самим и ограничен только его экономическим положением и ситуацией на рынке. Это "длинные деньги" без залогового обеспечения (за исключением биржевых облигаций с ипотечным покрытием).

Очень важный вопрос - стоимость заимствования. При банковском кредитовании ставку по кредиту устанавливает банк на основании экспертизы заемщика. При выпуске облигаций ставку купона, периодичность выплаты, возможность досрочного выкупа или погашения утверждает сам эмитент. Еще один нюанс, существенный для многих предпринимателей: форма раскрытия информации. Если банк вправе запрашивать любые дополнительные внутренние финансовые данные в соответствии с условиями договора, то у эмитентов нет обязанности предоставлять какие-либо сведения, кроме тех, что предусмотрены законодательством.