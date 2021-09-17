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Рубрика: Власть

Международные эксперты оценили работу избирательных участков на Урале

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)
В Екатеринбурге во Дворце молодежи на площади более тысячи квадратных метров работает Центр общественного наблюдения. Здесь оборудовано почти 60 рабочих мест, десять из них предназначены для избирателей, остальные - для наблюдателей и общественников. На видеостене на первом этаже наглядно можно узнать, как обстоят дела на 48 избирательных участках.

Как отметил председатель облизбиркома Владимир Русинов, такой тотальный общественный контроль поможет в достижении легитимности выборов. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подчеркнула в свою очередь, что тщательно будет следить за сообщениями в соцсетях: "если появятся данные, что в каком-либо из городов нарушаются права избирателей, мы будем приезжать. Но сначала мы будем настраивать на эти участки для голосования наши видеокамеры".

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО
Видео: "Русские Витязи" проголосовали в Сургуте

В Свердловской области работает пул международных экспертов. Общественники и депутаты из Италии, Гамбии, Швейцарии, Королевства Лесото и Кыргызстана в течение трех дней голосования посетят более десятка избирательных участков в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске и Сысерти, региональный Избирком, Центр общественного наблюдения, - передает департамент информационной политики региона.

Иностранные эксперты уже успели оценить организацию голосования на участках в Екатеринбурге и остались более, чем довольны.

"С точки зрения технического вооружения, можно сказать, что Россия отличается от других стран в лучшую сторону. Сам процесс организации, выявление избирателей - все достаточно прозрачно", - говорит депутат Национальной ассамблеи Парламента Королевства Лесото Джоанг Феликс Муки Молапо.

Главный редактор международного журнала Le monde économique Тьерри Дим рассказал, что по итогам пребывания в регионе и наблюдения за российскими выборами опубликует статью в своем журнале.

Приятно удивил специалистов и уровень контроля за соблюдением санитарных правил на участках.

"Все очень строго организовано. На участках всё продумано. Вижу, что и сами люди очень осторожны, соблюдают правила", - сказал Алессандро Сваб, директор академии Santa Croce, посол ЮНЕСКО по делам детей и мира из Италии.

Кстати

На некоторых участках в Свердловской области сегодня была отмечена высокая активность избирателей. Где-то даже появлялись небольшие очереди. "Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз - трехдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные. Кроме того, у нас проходят выборы депутатов трех уровней", - отметил председатель регионального избиркома Владимир Русинов.

Между тем

Накануне завершилось досрочное голосование в труднодоступных районах Среднего Урала. В нем приняли участие 1822 избирателя из 3647, внесенных в список.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Единый день голосования-2021

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