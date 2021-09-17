На Урале, в Сибири и в Арктике открылись избирательные участки

В регионах Уральского федерального округа - который занимает, кстати, более десяти процентов территории страны - открылись избирательные участки. Отдать свои голоса уральцы и сибиряки смогут в течение трех дней.

В Свердловской области, например, позаботились об избирателях, имеющих ограничения по зрению. Для них подготовили целую аудиобиблиотеку. Как рассказали в местном избиркоме, запись заняла несколько дней. Дикторы начитали 14 бюллетеней для выборов депутатов Госдумы (по семь - одномандатные округа и виды бюллетеней по федеральному округу, по партийным спискам), и 50 - для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания (по 25 - одномандатные округа и виды бюллетеней по единому округу, по партийным спискам).

Особое внимание нынче уделяют защите здоровья свердловчан. По словам председателя регионального избиркома Владимира Русинова, все участки обеспечены масками, перчатками, одноразовыми ручками. "Уральцы также могут воспользоваться правом проголосовать на дому. Подать заявление для этого можно до 14.00 19 сентября", - напомнил он.

Жители Челябинской области сегодня начинают голосовать за депутатов Госдумы, а также - за тех, кто займет пост в Заксобрании области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13. Кстати, в регионе в дни голосования будут работать три Центра видеонаблюдения: в Челябинске, в Магнитогорске и в Златоусте.

В Курганской области выбирают депутатов Государственной думы: здесь в восемь утра открылись двери 944 участков. Причем некоторые творчески подошли к оформлению помещений. Так, в Шадринском районе на некоторых участках сделали фотозоны.

Кстати, в Зауралье как раз в эти дни завершилась регистрация кандидатов на выборы представительных органов вновь образованных муниципальных образований - Альменевского и Целинного муниципальных округов. Голосование по депутатам первого созыва пройдет 31 октября.

На выборах в Госдуму Федерального собрания восьмого созыва, а также на выборах депутатов Тюменской облдумы седьмого созыва на 120 участках в Тюмени будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней модели 2017 года. Также, уточняет местный избирком, на трех участках сибиряки будут голосовать еще и за депутата городского парламента на дополнительных выборах по 12-му одномандатному избирательному округу.

В Югре для избирателей подготовили бюллетени для волеизъявления на выборах в госдуму по федеральному округу и по одномандатным округам, а также - на выборах в думу автономного округа по единым избирательным округам и по одномандатным избирательным округам.

"У бюллетеней будет несколько видов защиты. Например, типографский - на бумагу, на которой печатается текст, наносят фоновую сетку (тангирную сетку). Дополнительной защитой бюллетеней для федерального голосования будет служить специальная марка, наклеиваемая на каждый лист в правом верхнем углу. Эти марки изготавливаются Гознаком и имеют уровень защиты равный защите денежных купюр", - рассказали в избиркоме Югры.

На Ямале 17-19 сентября пройдут выборы трех уровней: в Госдуму, Тюменскую областную думу и муниципальные органы власти.

Досрочно в арктическом регионе основном голосуют рыбаки, оленеводы, вахтовые работники предприятий топливно-энергетического комплекса.

"Члены комиссий обязательно приедут также на полярную метеостанцию на мысе Марресале и в Приуральский район на метеостанцию Полуй. Кроме того, в Сабетте и Новом Порту будет проводиться голосование на кораблях, работающих в акватории Обской губы. Смогут принять участие в досрочном голосовании и сотрудники погранслужбы в Харасавэе и Сабетте Ямальского района", - рассказал председатель ямальского избиркома Андрей Гиберт.

Между тем

Участковые избирательные комиссии объезжают отдаленные населенные пункты Среднего Урала. Некоторые из них в прямом смысле отрезаны от "большой земли": чтобы жители Унже-Павинского сельского поселения смогли проголосовать, членам избирательной комиссии предоставили лодку.

В таких труднодоступных деревеньках живут зачастую одни пенсионеры: у них здесь свое хозяйство, они занимаются охотой и рыболовством, и не хотят уезжать из родных мест. В селе Матюшино, например, зарегистрировано всего четыре избирателя.

Еще сложнее приходится членам комиссий в Югре: избиратели из числа коренных народов живут в чумах на стойбищах, порой в 100-300 километрах от ближайшего участка, и добраться до них можно только на лодках, вездеходах и вертолетах. Так, больше 12 километров по реке пришлось преодолеть избиркомовцам до деревни Старый Катыш. "Погода была прохладная и ветреная, но для нас это не препятствие", - говорит председатель УИК № 94 Наталья Шевцова.