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17.09.2021 11:54
Рубрика: Общество

Перейдут ли курганские школы на дистанционное обучение

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Массового закрытия школ из-за коронавируса и сезонных инфекционных заболеваний пока не планируется, заявил сегодня на брифинге директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Фото: vesti.ru
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По словам главы ведомства, в последнее время в соцсетях участились обращения и распространяется информация о том, что вскоре все школы перейдут на дистант. Даже называются конкретные даты, когда это произойдет. Между тем никаких распоряжений на этот счет пока не принималось.

- Решение о закрытии на карантин, либо переходе на дистанционное обучение образовательных учреждений в области может принять только региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции и гриппа, - пояснил Андрей Кочеров. - А там пока вопрос о закрытии даже не обсуждается. Но ежедневный мониторинг заболеваемости, безусловно, ведется, в том числе и у нас в департаменте образования.

Вместе с тем никто не отрицает: дети болеют. На улице резко похолодало, участились простудные заболевания, как это случается практически каждую осень. Из-за вспышки ОРВИ в регионе сейчас закрыты 23 группы в детских садах и около ста преимущественно начальных, а также несколько сельских малокомплектных школ. В связи с заболеванием коронавирусомв области также закрыто 15 классов.

- Если в классе заболело более 25 процентов учащихся, то директор школы имеет право своим приказом закрыть учебное заведение на карантин либо перевести образовательный процесс на дистанционное обучение, - уточнил глава департамента.

Кстати, аналогичное решение может быть принято и на уровне региона, при условии, если заболеет более четверти из ста тысяч учащихся во всех школах Зауралья. Сейчас общая заболеваемость в пределах обычной сезонной - 1-2 процента.

Тем временем почти 70 процентов педагогов и работников в системе образования региона уже поставили прививки от коронавируса. Сейчас началась массовая вакцинация детей и учителей от гриппа.

Между тем

По данным оперштаба, 16 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 117 новых случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 126 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 31 818 случаев COVID-19. Всеми лабораториями мед. организаций суммарно проведено 787 965 исследований. Для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Зауралье прибыли медработники из Саратова, Санкт-Петербурга и Благовещенска.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Пандемия коронавируса COVID-19

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