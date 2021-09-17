Тюменский нефтегазовый форум может стать нефтегазопромышленным

Подписанием 20 важных соглашений в Тюмени завершился нефтегазовый форум - событие, которое своей повесткой привлекает участников со всей России и некоторых зарубежных стран, ищущих на территории Западной Сибири новых стратегических партнеров.

Напомним: в очных и заочных мероприятиях TNF, организованных правительством региона совместно с Минэнерго, Минприроды и Минпромторга, поучаствовали представители трех сотен компаний. Вообще же форумом так или иначе заинтересовались четыре тысячи человек, включая топ-менеджеров, чиновников, общественников, ученых, экспертов и журналистов СМИ всех уровней. Как выразился губернатор Тюменской области Александр Моор, TNF давно стал ведущим отраслевым дискуссионным центром, привлекательным для всех, кому важны перспективы развития нефтегазового комплекса и инноваций в этой сфере.

Нынче среди актуальных тем была заявлена декарбонизация. На деловом завтраке во второй день работы форума глава региона Моор рассказал гостям о первом в России карбоновом полигоне, созданном по поручению президента страны. Объект появился на базе Тюменского госуниверситета в Нижнетавдинском районе в конце лета. В будущем году подобный построят и в Тобольске.

- Место выбрано не случайно, - пояснил губернатор. - Тут сосредоточено большое разнообразие видов растительности и биологических экосистем. Установленное на полигоне оборудование позволит оценивать поглощающие способности растений и учитывать выбросы углекислых газов.

Еще один важный блок для форумчан - добыча сырья в обозримом будущем. Неоднократно на разных встречах, кулуарных и массовых, говорили, что запасы, которые есть на тюменском Севере, логистика, которая складывалась десятилетиями, а кроме того выход на Северный морской путь еще позволяют строить серьезные планы.

По мнению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, выступившего на пленарной сессии "Новая промышленная политика: мир в эпоху глобальных изменений", стоит обратить внимание на развитие крупных нефтегазовых провинций.

- Пора думать, куда двигаться дальше. Например, сейчас сырье добывают в Ханты-Мансийском автономном округе, а перерабатывают в Тобольске Тюменской области. Однозначно нужно пересматривать инфраструктуру городов, - отметил Якушев. - Важно не забывать и про социальный аспект. Требования к специалистам в отрасли меняются. Государство должно учитывать это.

Врио главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров успокоил коллег, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год, при этом Западная Сибирь пока остается самым перспективным регионом для разведки нефти и газа. По мере развития технологий добычи трудноизвлекаемых запасов срок будет только увеличиваться.

В высших эшелонах власти заявили, что, возможно, в ближайшее время Тюменский нефтегазовый форум станет нефтегазопромышленным, ведь ТЭК - ведущая отрасль в государстве, а столица Западной Сибири - ее стратегический плацдарм.