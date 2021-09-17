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17.09.2021 15:00
Рубрика: Экономика

В Нижнем Тагиле запустили мощную очистную установку

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
В Нижнем Тагиле заработала новая очистная установка: она должна снизить процент содержания в воздухе пыли, которую выбрасывает местный комбинат.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Чем у вас пахнет? - спрашивают жителей гости города. Тагильчане сами, кажется, уже не замечают непередаваемый коктейль химических запахов, которыми насыщен воздух. Но зато его замечают надзорные органы: в докладе "Региональные особенности состояния санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской области в 2020 году" на сайте областного Роспотребнадзора приводится индекс загрязнения атмосферы в Тагиле "более 5,0" - самый высокий по области. Такой суммарный показатель, говорится в документе, "соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения".

Фото: iStock
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Одно из крупнейших предприятий города запустило мощную очистную установку в миксерном отделении конвертерного цеха. Аспирационная система снизит объем выброса пыли при переливах чугуна на 32 тонны в год - или на 96 процентов. Собранную пыль планируют повторно использовать при производстве металла. Именно этот участок предприятия теперь практически не будет "пылить".

По данным Министерста природы Свердловской области, за 2020 год нижнетагильское предприятие выбросило в атмосферу 64,3 тысячи тонн вредных веществ. 32 тонны , которые отловит новая установка, уменьшат выброс всего на 0,05 процента. Это значит, работа должна быть продолжена.

Инвестиции комбината в мероприятия в рамках национального проекта "Экология" уже составили 270 миллионов рублей. По словам вице-президента Дениса Новоженова, всего на мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду будет направлено более 10 миллиардов рублей, из них на федеральный проект "Чистый воздух" до 2024 года пойдет более 3,4 миллиарда.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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