Видео: "Русские Витязи" проголосовали в Сургуте

Летчики и технические специалисты из легендарной авиационной группы высшего пилотажа российских ВВС приняли участие во Всероссийском голосовании на избирательном участке в Сургуте.

"Русские витязи" в эти дни устраивают авиашоу, автограф-сессии и уроки мужества для школьников в Сургуте и в Нижневартовске. Но проголосовать за партии, выдвигающиеся в государственную думу, им это не помешало, передает пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО.

Кстати, по словам самих обладателей мировых рекордов, голосовать вне дома им пришлось впервые. Для этого летчики заранее подали заявление, а в Сургуте пришли на избирательный участок, который работает на площадке филармонии.

"Волнительно, безусловно, что мы с вами сегодня определяем будущее, то, как будем жить следующие пять лет, формируем фундамент. Безусловно, есть внутреннее переживание, надежды. Но более чем уверен, что у нас все получится", - говорит заслуженный военный летчик РФ Андрей Алексеев.

Кстати

По состоянию на 15.00 17 сентября на выборах в Югре проголосовали 147976 человек, что составляет 12,77 процента от общего количества голосующих югорчан. "Лидером стал Нефтеюганский район, явка там составила 36,26 процента", - сообщает избирком автономного округа.