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17.09.2021 18:07
Рубрика: Власть

За голосованием в Югре следят пять тысяч наблюдателей

Текст: Анастасия Ландышева
Стартовавшие в Югре выборы называют большими, ведь жители автономного округа голосуют не только за депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа седьмого созыва, Тюменской областной Думы седьмого созыва, но и депутатов представительных органов местного самоуправления - всего 360 человек, а также пять глав городских и сельских поселений. Кампания настолько масштабная, что каждый югорчанин в зависимости от территории проживания получит в руки от шести до девяти бюллетеней.
Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com
Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com

17 сентября в 08.00 по всему округу открыли 741 участок. Продлится голосование до вечера 19 сентября. Трехдневная кампания позволит избежать массового скопления людей в условиях пандемии. 75 процентов членов избиркомов сделали профилактическую прививку от COVID-19.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Как отметил председатель регионального избиркома Денис Корнеев, уже есть данные по досрочным выборам, которые удалось провести в труднодоступной местности в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах для представителей коренных и малочисленных народов и вахтовиков. "Голоса почти 32 тысяч человек учтут в протоколах при подведении итогов основного трехдневного голосования", - подчеркнул он на брифинге.

Губернатор Наталья Комарова традиционно посетила избирательный участок № 294 в КДЦ "Октябрь" в Ханты-Мансийске.

- В ходе подготовки к этому важнейшему событию в Югре были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности людей, предусмотренные регламентами Роспотребнадзора. Важно, чтобы земляки имели предусмотренную законодательством Российской Федерации возможность сделать выбор, - прокомментировала глава региона.

Кроме того губернатор подчеркнула важность создания в окружной столице Центра общественного наблюдения за избирательными процессами, а также для информационного, экспертного, правового сопровождения возникающих в ходе избирательной кампании вопросов. Центр, который будет принимать онлайн-трансляции от почти 600 участков, открыли накануне "больших выборов", а проработает он до 20 сентября, то есть до момента объявления результатов голосования.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Чтобы соблюсти легитимность, за ходом выборов в Югре также следят около 5 тысяч наблюдателей, из них более 1,7 тысячи человек - это независимые общественные наблюдатели, прошедшие специальное обучение.

Кстати, в первый день люди активно пользовались системой "Мобильный избиратель", чтобы отдать свой голос на другом участке - по месту работы. Такую опцию ввели для минимизации рисков заражения новой коронавирусной инфекцией. Система, например, выручила пилотажную группу "Русские Витязи": 16 членов экипажа и 35 технических специалистов вместе с командиром Андреем Алексеевым пришли на избирательный участок № 378 в Сургутскую филармонию рано утром, до тренировки. Знаменитый отряд несколько дней гостит в Югре, готовясь к показательным выступлениям перед сургутянами и нижневартовцами.

Добавим: по данным на 15.00 17 сентября лидером по явке стал Нефтеюганский район Югры с показателем 36,26 процентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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