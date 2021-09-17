Росреестр вводит новый вид выписки о недвижимости

Новый вид выписки из Единого госреестра недвижимости начнет выдавать Росреестр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В документе будут указываться установленные в пользу конкретного лица ограничения прав и сведения об обременениях его недвижимости. Такие выписки из ЕГРН начнут выдавать с 2023 года. Это предусмотрено проектом приказа ведомства.

С помощью новой выписки можно будет получить информацию по таким, установленным в пользу конкретного лица, ограничениям прав как ипотека, аренда, рента и сервитут.

Сейчас информация об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и обременениях недвижимости - составная частью выписки из ЕГРН об объекте недвижимости или выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, поясняет статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. То есть посмотреть эти сведения можно только применительно к конкретному объекту. "С учетом потребности граждан и профессиональных участников рынка мы решили ввести отдельный вид выписки, из которой можно будет узнать обобщенную информацию об ограничениях прав и обременениях на все объекты недвижимости, установленных в пользу конкретного лица", - говорит он.

Поскольку информация в выписке относится к сведениям ограниченного доступа, запросить новый вид документа сможет только сам владелец недвижимости, а также лица, перечисленные в ст. 62 закона о госрегистрации недвижимости (руководители органов власти, МФЦ, наследники собственника, арбитражные управляющие и др.).

Новый вид документа пригодится, к примеру, тем, кто сдает в аренду или продает сразу несколько объектов, для отчетности, такую информацию могут запрашивать банки или суды, чтобы понять ситуацию с конкретным человеком.

Введение нового вида выписки из ЕГРН направлено на повышение прозрачности рынка недвижимости, считает президент Российской гильдии риелторов, член общественного совета при Росреестре Игорь Горский. "Новая выписка позволит гражданам и участникам рынка получать максимально объективную информацию об обременениях объекта недвижимости, что ускорит принятие решений по сделкам и в целом повлияет на оборот рынка недвижимости", - говорит он.

Кроме того, согласно проекту приказа, с 1 февраля 2022 года в общедоступную выписку из ЕГРН будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или же о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.