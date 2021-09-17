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Рубрика: Экономика

Россиянам посоветовали, где отдохнуть на море за 50 тысяч рублей на двоих

Текст: Матвей Линник
Фото: : iStock Фото: : iStock
Фото: : iStock

Дешевле всего в сентябре можно отдохнуть в Абхазии, Анапе, Сочи и Крыму. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети "1001 тур".

Фото: istock
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За основу были взяты десятидневные пакетные туры на двоих с вылетом 19-25 сентября, включающие перелет из Москвы, проживание и питание.

В Абхазии за такой тур придется заплатить за 22166 рублей. Среди российских курортов наиболее доступны Анапа (24781 рубль), Сочи (25257 рублей) и Крым (28287 рублей).

Из зарубежных курортов самый дешевый отдых в Болгарии - 48158 рублей. Отпуск в Турции обойдется немного дороже - 53990 рублей.

Экономика Туризм

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