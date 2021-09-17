Россияне, проживающие за границей, приходят семьями проголосовать на выборах

Граждане России, которые проживают за границей, приходят на избирательные участки, расположенные в российских загранучреждениях, целыми семьями, чтобы принять участие в выборах в Государственную думу. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

"Сегодня в России и в РЗУ за рубежом началось голосование на выборах в Государственную Думу. Многие российские граждане приходят на избирательные участки целыми семьями!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Пост сопровождают несколько фотографий. В МИД напомнили, что голосование пройдет с 17 по 19 сентября.