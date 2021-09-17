Новости

В "Газпроме" заявили о соответствии поставок газа контрактным обязательствам 22:45
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа 22:42
Лукашенко: Традиция народовластия - в основе единства белорусов 22:27
Россияне, проживающие за границей, приходят семьями проголосовать на выборах 22:22
Генсек ООН: Мир на катастрофическом пути к потеплению почти на 3 градуса 22:10
Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии 21:48
Росстат: Городским общественным транспортом пользуется меньше половины россиян 21:37
Первый розыгрыш призов среди участников электронного голосования пройдет в Москве 18 сентября 21:26
Жители Нидерландов остаются самыми высокими людьми на планете 21:15
Песков рассказал подробности голосования Путина 20:53
Великобритания смягчает правила въезда на свою территорию 20:34
Минобороны предложило установить День Трубопроводных войск 20:32
Бастрыкин поручил проверить факты кибератак на системы онлайн-голосования 20:22
ЦБ распространит действие платформы "Знай своего клиента" на физлиц 19:51
В Москве на выборах поймали енота 19:49
Российский экипаж МКС принял участие в выборах депутатов Госдумы 19:27
В Киеве волнуются, что по выходу из "Минска-2" потеряют еще шесть областей 19:25
Капелло объяснил неудачи российских клубов в еврокубках 19:23
Американские читатели высмеяли реакцию Франции на срыв контракта по подлодкам 19:19
"Казачий маэстро" Виктор Захарченко заявил о важности голоса каждого 19:11
Россиянам посоветовали, где отдохнуть на море за 50 тысяч рублей на двоих 19:08
Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы 18:55
В Калмыкии проголосовали молодожены 18:40
На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1 млн человек 18:33
Видео: Российский Дед Мороз проголосовал на дому в Великом Устюге 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 22:22
Рубрика: Власть

Россияне, проживающие за границей, приходят семьями проголосовать на выборах

Текст: Дмитрий Кулемякин
Фото: официальный Twitter МИД РФ Фото: официальный Twitter МИД РФ
Фото: официальный Twitter МИД РФ

Граждане России, которые проживают за границей, приходят на избирательные участки, расположенные в российских загранучреждениях, целыми семьями, чтобы принять участие в выборах в Государственную думу. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Памфилова призвала не допускать очередей на избирательных участках

"Сегодня в России и в РЗУ за рубежом началось голосование на выборах в Государственную Думу. Многие российские граждане приходят на избирательные участки целыми семьями!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Пост сопровождают несколько фотографий. В МИД напомнили, что голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство МИД Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Путин напомнил о важности своевременной ревакцинации
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо"
На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1 млн человек
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств