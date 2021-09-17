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17.09.2021 09:57
Рубрика: Экономика

Российские пенсионеры освоили покупки онлайн

Текст: Александр Проценко

Пандемия и связанные с ней ограничения быстро учат людей новому. Банки зафиксировали необычный тренд среди пенсионеров - переход на покупки товаров онлайн. Исследование банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров) показали, что средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказалась на 87% выше, чем в обычных магазинах. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: iStock
Россиянам расширили возможность уходить в минус по дебетовым картам

В рамках исследования аналитики банка изучили операции по дебетовым и кредитным картам у клиентов всех возрастных групп за январь-август как прошлого, так и нынешнего года. Выяснилось: россияне старшего возраста покупают товары онлайн на заметно более высокие средние чеки, чем во время личных походов в магазины. По данным банка, с января по август 2021 года этот показатель оказался на 87% выше, чем в офлайне - 2 078 рублей против 1 112 рублей", - говорится в сообщении "Русского стандарта". Но изменения коснулись не только роста средних чеков. В нынешнем году россияне пенсионного возраста стали также чаще совершать сами покупки онлайн с использованием банковских карт, чем годом ранее. Так, на одного клиента старше шестидесяти лет приходятся в среднем две покупки в месяц, тогда как с января по август 2020 года этот показатель был на уровне 1,7.

Отдельно аналитиками была изучена статистика трат по картам в зависимости от пола. Мужчины старшего возраста чаще, чем женщины, совершают покупки в онлайне (54% против 46%), однако по общей сумме лидируют женщины (52% против 48%). В итоге средняя сумма покупки онлайн по картам у мужчин выше - 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин.

Экономика Финансы Банки

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