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Рубрика: Власть

Российский экипаж МКС принял участие в выборах депутатов Госдумы

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: @roscosmos / twitter.com Фото: @roscosmos / twitter.com
Фото: @roscosmos / twitter.com

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, работающие сейчас на Международной космической станции, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации Федерального Собрания восьмого созыва. Члены российского экипажа МКС отдали свои голоса в первый день голосования.

Фото: Администрация Президента России
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Как сообщили в Роскосмосе, Петр Дубров воспользовался правом голосования через доверенное лицо на Земле. Им стал заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Олег Новицкий в свою очередь воспользовался возможностью электронного голосования через официальный портал мэра и правительства города Москвы mos.ru.

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