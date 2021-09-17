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Рубрика: Культура

Российский сериал "Струны" стал финалистом испанского международного форума

Текст: Сусанна Альперина
Кадр из сериала "Струны". Фото: Александр Лепешкин / Предоставлено Expocontent Кадр из сериала "Струны". Фото: Александр Лепешкин / Предоставлено Expocontent
Кадр из сериала "Струны". Фото: Александр Лепешкин / Предоставлено Expocontent

Новый российский сериал "Струны" впервые представили несколько дней назад на фестивале "Пилот". На этом фестивале сериалов организовали секцию проектов, находящихся в стадии работы - Work and Progress. А теперь стало известно, что "Струны" вышли в финал секции музыкальных проектов форума Conecta Fiction в Испании. Музыкальная драма будет представлена в конце октября на крупнейшем рынке развлекательного и музыкального контента BIME PRO наряду с двумя другими финалистами конкурса из Мексики и Испании. Победителя определят в конце октября в Бильбао.

Фото: предоставлено Киностудией им. М. Горького
В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн"

Сериал "Струны" - 12-серийная музыкальная драма производства "Спутник Восток Продакшн". Режиссер и продюсер сериала Александр Кессель (продюсер проектов "Лучше чем люди", "Лапси", "Лондонград"), автор идеи - Евдокия Крылова. Сорежиссер - Иван Корвин. Автор сценария Анна Гершович.

Главный герой - талантливый виолончелист, звезда мировой музыкальной сцены, который возвращается в Москву, разрушив успешную карьеру за рубежом. Чтобы спасти себя от забвения в алкоголе и случайных связях, он начинает готовить четырех студентов-виолончелистов на самый престижный музыкальный конкурс. Ради признания и достижения цели герои готовы на все - от вебкама до уголовных преступлений. Роль виолончелиста Константина Багрицкого исполнил Артем Ткаченко, звезда сериалов "Вампиры средней полосы", "Гоголь", "Дылды". Студентов сыграли молодые актеры Олег Отс, известный по фильму "Подольские курсанты", Алина Рачковская, Федор Левин и Ева Инденбаум. В сериале также снялись: Светлана Тома - звезда культовых советских фильмов "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", и Елена Сафонова ("Зимняя Вишня", "Женская собственность", "С чего начинается Родина"). Премьера состоится уже этой осенью на КиноПоиске.

Между тем

В Санкт-Петербурге начались съемки оригинального сериала Start "Смычок". Главную роль в исполнит начинающий актер Марк Эйдельштейн. Одну из ролей сыграет Кристина Кучеренко ("Кухня. Война за отель", "Полицейский с Рублевки. Снова дома") - победительница фестиваля "Пилот". Режиссер - Александр Цой (гран-при фестиваля "Амурская Осень" за фильм "Когда она приходит").

По сюжету Сеня (Марк Эйдельштейн) по прозвищу "Смычок" - интеллигентный и талантливый скрипач из Пятигорска. Он отправляется поступать в престижную консерваторию в Питере. Но на вокзале ему подкинули сверток с запрещенными веществами...

Сериал "Смычок" будет производиться в сотрудничестве с фондом "Пример Интонации" Александра Сокурова.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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