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Рубрика: Экономика

Росстат: Городским общественным транспортом пользуется меньше половины россиян

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Общественным транспортом в городах страны пользуются менее 50% жителей России. Об этом сообщает Росстат. По данным статистики, на разных видах муниципального транспорта в городах ездят 42% россиян. Чаще всего им пользуются старшеклассники и пенсионеры - люди старше 65-70 лет. Среди школьников и пожилых людей доля пассажиров составляет почти 60%.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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При этом, как выяснили в Росстате, среднее время ожидания общественного городского транспорта на остановках в России составляет 12 минут, среднее число поездок в месяц - 17, а ежедневное время в пути равняется 43 минутам. Минимальное время ожидания транспорта - до одной минуты, среднее - 11-12 минут, максимальное - до 35 минут.

Справка "РГ"

По данным транспортного приложения Moovit, в Вашингтоне (США) длительность ожидания общественного транспорта составляет 17 минут, в Париже (Франция) - 11 минут, в Берлине (Германия), Лондоне (Великобритания) и Мадриде (Испания) - 10 минут.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минэкономразвития Росстат

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