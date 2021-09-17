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Рубрика: Экономика

РЖД и грузоотправители начали обсуждать новую схему индексации тарифов

Текст: Евгений Гайва
Компания "Российские железные дороги" предложила пересмотреть модель индексации тарифов на перевозку грузов, чтобы снизить "ценовое давление" на компанию. В письме президенту России Владимиру Путину, направленном 10 сентября этого года, глава компании Олег Белозеров попросил поручить правительству рассмотреть предложения РЖД (с копией ознакомилась "РГ").
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД при правительственной комиссии по транспорту должен рассмотреть эти предложения 24 сентября. По мнению участников рынка, холдинг стремится при индексации тарифов использовать собственные данные по затратам. В ФАС считают, что это может привести к росту тарифов на перевозку, а, значит, и стоимости конечной продукции.

Совещание пройдет у первого заместителя генерального директора РЖД Вадима Михайлова. Ранее оно было назначено на 16 сентября, но затем перенесено.

РЖД предлагает рассчитывать размер индексации тарифов не на базе потребительской инфляции, как сейчас, а на основе "реального ценового давления на расходы".

Действующая модель индексации тарифов учитывает только изменение индекса потребительских цен и не учитывает рост цен в промышленности. Но более половины затрат компании не зависит от инфляции, говорится в письме Белозерова. С 2017 по 2021 годы тарифы на перевозку выросли на 24%, а стоимость промышленной продукции - на 44%, а черных металлов - на 66%, нефтепродуктов - на 86%. Получается, что заказчики услуг РЖД оказались в плюсе, а компания была вынуждена направлять средства, "полученные от оптимизационных мероприятий", на компенсацию роста цен. РЖД сама закупает промышленную продукцию, топливо. Только в этом году текущие и капитальные затраты, которые не компенсируются тарифами, составили 40 млрд рублей, указывают в компании.

Фото: iStock
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Предложения по изменению схемы индексации тарифов ранее уже высказывал глава РЖД Олег Белозеров. Но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила свои возражения. В письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову в ответ на его поручение представить согласованное решение по предложению РЖД руководитель ФАС Максим Шаскольский указывал, что предлагаемые изменения нарушают принцип долгосрочности и предсказуемости, потребуется ежегодная "донастройка" тарифов. Изменение правил индексации тарифов приведет к снижению заинтересованности РЖД в оптимизации затрат.

Кроме того, пересмотр компанией контрактов на приобретаемую продукцию и рост затрат по ним будет заложен в тариф на перевозку. А это приведет к росту стоимости продукции "на всех стадиях производственной цепочки предприятий по всем отраслям экономики и к неконтролируемому росту инфляции", - указали в ФАС.

Сомнения есть и у потребителей услуг РЖД. Изменение схемы расчета индексации тарифов приведёт в конечном итоге к их повышению и росту финансовой нагрузки, полагают они. В частности, предприятия чёрной металлургии подсчитали, что дополнительная нагрузка составит 10 млрд рублей в год.

К тому же ранее они уже поддержали надбавку к тарифу в 2% для проведения капитального ремонта сети, экспортную надбавку на высокодоходные грузы в 8% и налоговую надбавку в 1,5%, отмечают участники рынка в одном из писем в ФАС, направленном в августе. Введенные изначально на один год, надбавки были включены в прейскурант и стали ежегодно индексироваться.

Вспомнили металлурги и о том, что в этом году были введены вывозные таможенные пошлины в отношении продукции из чёрных металлов. Эта мера, указывают они, позволит федеральному бюджету получить дополнительно 160 млрд рублей, которые и могут быть направлены на покрытие образовавшиеся у РЖД дефицитов.

"Одно из предложений было проводить расчет тарифов не по оптимальной схеме, сокращая оборот вагонов, непроизводственные простои, а по фактическому расстоянию. Получается, что монополия сможет катать вагон непрогнозируемо долго с учётом своей экономической выгоды", - говорит один из заказчиков услуг РЖД. Изменение схемы индексации тарифов не было заложено компаниями в свои стратегии развития, добавляет он.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Впрочем, компании уже столкнулись с повышением тарифов на перевозку разными видами транспорта. Так что если изменение схемы индексации тарифов и приведет к повышению цен, оно не станет чем-то неожиданным.

Как писала ранее "РГ", по оценкам экспертов, тарифы на перевозку по воздуху в 2020 году выросли на 30-50%, автотранспортом - от 12,5% до 47%, морем - на 85%, а по железной дороге - на 80%.

Процесс повышения стоимости грузоперевозки продолжался в этом году, и, судя по всему, ещё не завершен. Помимо глобальной конъюнктуры действуют и другие факторы. Например, дополнительные сложности при фрахте судна может создать разработанный Минтрансом проект нового положения о морских линиях, которое включает порядок регистрации морской линии и ее продления, снятия линии с учета и порядок ведения единого реестра морских линий Росморречфлотом, указывает газета "Ведомости".

Переход на индекс ценового давления источники в отрасли считают маловероятным. "Придется создать комиссию при Минтрансе, которая отдельно считала бы обоснованность затрат, возникающих у РЖД. К тому же многие закупки у компании проходят не публично", - отметил представитель грузоотправителей.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Правительство ФАС

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