Шадаев: Необходимо устранять барьеры для развития цифровых экосистем

Государству необходимо устранять барьеры для развития цифровых экосистем. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По мнению Шадаева, необходимо создать такие условия, чтобы российские цифровые экосистемы развивались и могли эффективно конкурировать за внимание российского пользователя с международными интернет-корпорациями. Министр отметил, что у России есть все шансы в конкурентной борьбе построить полноценную альтернативу международным гигантам, но это потребует усилия всех секторов экономики.

"Нельзя подходить к регулированию цифровых экосистем с использованием стандартных подходов и практик антимонопольного регулирования. В частности, из-за того, что цифровые рынки России находятся на достаточно раннем этапе развития. Тогда проиграют не конкретные компании, а российские пользователи", - цитирует Шадаева ТАСС.

Министр также сказал, что государству сегодня особенно важно поддерживать конкуренцию между ними, не предоставляя никому дополнительных преференций. Шадаев отметил, что необходимо устранять дополнительные барьеры для их развития, использования новых технологий и развития новых сервисов. По его словам, именно на этом сегодня сконцентрированы усилия министерства. "Мы видим, что развитие цифровых платформ и экосистем сокращает цифровое неравенство как среди населения, так и среди бизнеса. Мы надеемся, что в ближайшее время на площадке правительства с участием всех заинтересованных ведомств мы сможем сформулировать такие предложения", - добавил Шадаев.

Также министр сказал, что Россия одна из немногих стран в мире, где есть свои популярные соцсети, национальный поисковый сервис, свои успешные маркетплейсы и агрегаторы, на базе которых успешно формируются свои экосистемы. Шадаев считает, что российские игроки лучше понимают запросы российских пользователей и могут гибко на них реагировать, подстраивая свои сервисы под национальный рынок.