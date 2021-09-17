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17.09.2021 11:42
Рубрика: Власть

Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Текст: Владимир Баршев

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья
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"Как положено в нашей стране, голосование началось с востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда", - цитирует слова министра ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что для каждого военнослужащего, гражданина страны участие в выборах по избранию законодательной власти - это важная и ответственная задача. "Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна так или иначе строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Госдума", - добавил министр.

В Минобороны РФ отметили, что руководящий состав Вооруженных сил участвует в голосовании на избирательных участках, открытых на территориях воинских частей. В частности, на участке, расположенном на территории 45-й бригады спецназа, проголосовал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на то что практически 100% военнослужащих вакцинированы, на избирательных участках все три дня голосования проводятся противоковидные мероприятия. Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил не только на территории России, но и в расположениях российских военных баз за рубежом.

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