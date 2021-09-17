Спускаемый аппарат "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами приземлился в КНР

Спускаемая капсула космического корабля "Шэньчжоу-12", на борту которой находились трое космонавтов, совершила успешную посадку в северной части Китая. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что капсула совершила мягкую посадку на полигоне Дунфэн, который расположен в автономном районе Внутренняя Монголия, в 08:34 по московскому времени. Аппарат отстыковался от китайской орбитальной станции накануне.

Агентство напоминает, что миссия "Шэньчжоу-12" началась 17 июня. Трое членов экипажа проработали на китайской станции примерно три месяца.