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Рубрика: В мире

США договорились с Австралией о расширении американского военного присутствия

Соединенные Штаты расширят свое военное присутствие в Австралии. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном по итогам консультаций в Вашингтоне глав военных и дипведомств, которые ранее при участии Великобритании заключили оборонное партнерство AUKUS.

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В документе подчеркивается, что участники встречи привержены значительному развитию американо-австралийского сотрудничества в области размещения сил, пишет РИА Новости. Планируется, что в Австралии на ротационной основе будут базироваться американские самолеты всех типов, будет создана инфраструктура материально-технического обеспечения надводных и подводных кораблей США. Стороны договорились о проведении более комплексных и интегрированных учений наземных сил, а также о сотрудничестве в сфере космических спутников.

Напомним, накануне президент США Джо Байден совместно с премьером Британии Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области обороны и безопасности. Главной составляющей AUKUS станет передача Австралии чувствительных технологий строительства атомных подводных лодок, а также дальнейшая интеграция военного и разведывательного потенциала Вашингтона, Лондона и Канберры для жесткого противостояния Пекину.

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