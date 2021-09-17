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Рубрика: В мире

Суд Индонезии признал президента страны виновным в проблемах с экологией

Текст: Максим Макарычев

Индонезийский суд обязал президента страны Джоко Видодо и других высокопоставленных правительственных чиновников улучшить качество воздуха в столице Джакарте. Ранее в гражданском иске они были признаны виновными в халатном отношении к окружающей среде. Дасрул Чаньяго, директор по управлению загрязнением воздуха министерства окружающей среды, заявил, что решение суда будет обжаловано.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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32 истца заявили, что их требование было последней попыткой вынудить власти принять меры против серьезного загрязнения воздуха в шумном мегаполисе, столице страны Джакарте и ее окрестностях, районе, где проживает более 30 миллионов человек. В своем приговоре судьи Окружного суда Центральной Джакарты заявили, что "действия подсудимых противоречат закону". Постановление обязывает президента установить национальные стандарты качества воздуха для защиты здоровья людей, а министра здравоохранения и губернатора Джакарты - разработать стратегии по контролю за загрязнением воздуха. Суд также обязал ответчиков принять другие меры, включая анализ трансграничных выбросов, и периодические проверки старых автомобилей на выхлопы газов. "Обвиняемые проявили халатность при контроле за загрязнением воздуха. Мы удовлетворены приговором суда", - сказал Reuters адвокат Аю Эза Тиара, представлявший истцов.

Иск был подан в 2019 году против президента, министров здравоохранения, окружающей среды и внутренних дел, а также других видных местных лидеров. Официальный представитель президента Фаджроэль Рахман заявил, что решения относительно дальнейших действий будут приниматься министром окружающей среды. В сообщении в Twitter губернатор Джакарты Аниес Басведан сказал, что его администрация не будет подавать апелляцию и готова выполнить постановление о достижении более чистого воздуха в столице.

По данным Центра энергетики и чистого воздуха (CREA), стремительная урбанизация и постоянное движение транспорта в Джакарте, а также близлежащие угольные электростанции способствовали ухудшению качества воздуха в мегаполисе. В ходе судебного разбирательства истцы утверждали, что власти проявили халатность, не защитив граждан, указав на научные исследования, что загрязнение воздуха может вызвать такие состояния, как астма, сердечные заболевания и снижение продолжительности жизни. В отчете аналитического центра IQAir о мировом качестве воздуха за 2020 год говорится, что Джакарта занимает девятое место среди столиц мира с точки зрения уровня PM 2.5 или мелких твердых частиц, загрязнителя воздуха, который может быть опасен для здоровья человека в больших количествах. Дели и Дакка возглавили глобальный рейтинг выбросов газов, но индекс показал, что Джакарта является худшим городом с этой точки в Юго-Восточной Азии, уточняет NBC News.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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