Суд Индонезии признал президента страны виновным в проблемах с экологией

Индонезийский суд обязал президента страны Джоко Видодо и других высокопоставленных правительственных чиновников улучшить качество воздуха в столице Джакарте. Ранее в гражданском иске они были признаны виновными в халатном отношении к окружающей среде. Дасрул Чаньяго, директор по управлению загрязнением воздуха министерства окружающей среды, заявил, что решение суда будет обжаловано.

32 истца заявили, что их требование было последней попыткой вынудить власти принять меры против серьезного загрязнения воздуха в шумном мегаполисе, столице страны Джакарте и ее окрестностях, районе, где проживает более 30 миллионов человек. В своем приговоре судьи Окружного суда Центральной Джакарты заявили, что "действия подсудимых противоречат закону". Постановление обязывает президента установить национальные стандарты качества воздуха для защиты здоровья людей, а министра здравоохранения и губернатора Джакарты - разработать стратегии по контролю за загрязнением воздуха. Суд также обязал ответчиков принять другие меры, включая анализ трансграничных выбросов, и периодические проверки старых автомобилей на выхлопы газов. "Обвиняемые проявили халатность при контроле за загрязнением воздуха. Мы удовлетворены приговором суда", - сказал Reuters адвокат Аю Эза Тиара, представлявший истцов.

Иск был подан в 2019 году против президента, министров здравоохранения, окружающей среды и внутренних дел, а также других видных местных лидеров. Официальный представитель президента Фаджроэль Рахман заявил, что решения относительно дальнейших действий будут приниматься министром окружающей среды. В сообщении в Twitter губернатор Джакарты Аниес Басведан сказал, что его администрация не будет подавать апелляцию и готова выполнить постановление о достижении более чистого воздуха в столице.

По данным Центра энергетики и чистого воздуха (CREA), стремительная урбанизация и постоянное движение транспорта в Джакарте, а также близлежащие угольные электростанции способствовали ухудшению качества воздуха в мегаполисе. В ходе судебного разбирательства истцы утверждали, что власти проявили халатность, не защитив граждан, указав на научные исследования, что загрязнение воздуха может вызвать такие состояния, как астма, сердечные заболевания и снижение продолжительности жизни. В отчете аналитического центра IQAir о мировом качестве воздуха за 2020 год говорится, что Джакарта занимает девятое место среди столиц мира с точки зрения уровня PM 2.5 или мелких твердых частиц, загрязнителя воздуха, который может быть опасен для здоровья человека в больших количествах. Дели и Дакка возглавили глобальный рейтинг выбросов газов, но индекс показал, что Джакарта является худшим городом с этой точки в Юго-Восточной Азии, уточняет NBC News.