Расшифрованы тексты на глиняных табличках "царя царей" Дария Великого

В Иране эксперты сумели расшифровать тексты на глиняных табличках, датируемых временами правления персидского "царя царей" Дария I. Это оказалась "бухгалтерская документация", доказывающая, что зарплату в могущественном царстве рабочим выдавали серебром.

Об открытии рассказывает Tehran Times. Исследование затронуло 33 хорошо сохранившиеся глиняные таблички с надписями, которые использовались для архивов сокровищницы империи Ахеменидов.

Большинство из них относятся к временам правления Дария I Великого, третьего персидского "царя царей", правившего с 522 до 486 года до нашей эры. Исследование затрудняет то, что надписи выполнены на мертвом эламском языке.

Тем не менее, команде во главе с иранским археологом Сохели Делшадом удалось их прочитать. По сути, это оказалась древняя бухгалтерская отчетность. Таблички зафиксировали, сколько и кому было выплачено из царской казны серебряных монет. Всего в текстах упоминаются 136 рабочих, которые, вероятно были каменщиками и штукатурами. Это первый случай, когда исследование доказало, что рабочим в могущественном царстве платили серебром.

К слову, эти таблички были обнаружены археологами из Чикагского университета еще в 1930-х годах во время проведения раскопок в городе Персеполе, церемониальной столице Персидской империи. В 1935 году Иран предоставил их во временное пользование Чикагскому университету. В Иран они вернулись только в 2019 году.

Всего известно более сотни таких табличек, которые были обнаружены при раскопках помещений древнего архива Персеполя и царской сокровищницы. Причем большинство из них было обнаружено именно в сокровищнице. В целом, как говорят археологи, надписи на табличках раскрывают экономическую, социальную и религиозную историю империи Ахеменидов (550-330 гг. до н.э.).

Дарий I был одним из величайших правителей этой династии. В историю он вошел как один из самых великих правителей всех времен. Он также известен своим желанием завоевать Грецию, но несколько предпринятых им попыток оказались безуспешными. Так, в 492 году мощнейший флот Дария Великого был уничтожен штормом, а в 490 году афиняне разбили его армию при Марафоне.