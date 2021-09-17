Талибы упразднили министерство по делам женщин

За последние 24 часа в социальных сетях появилось несколько снимков, показывающих, как сотрудники теперь уже бывшего министерства проводили акцию протеста перед зданием, утверждая, что они потеряли работу. "Никто не слышит наших женщин", - написал один из пользователей в Twitter. Ни один из официальных представителей "Талибана" не ответил на просьбу AFP прокомментировать этот вопрос в пятницу.
Хотя представители этого движения неоднократно заявляли о более умеренном управлении, чем в 1996-2001 годах, талибы не разрешили большинству женщин вернуться на работу. Они ввели правила о том, что им можно надевать (длинные платья и никабы для лица) для занятий в учебных заведениях. Среди министров нового правительства "Талибана", о составе которого было объявлено две недели назад, не было ни одной женщины. При этом афганские женщины за последние 20 лет приобрели основные права, особенно в городах, став парламентариями, судьями, пилотами и полицейскими. В пятницу министерство образования Афганистана объявило об открытии средних и старших школ для мальчиков и возвращении к работе учителей-мужчин, отмечает Le Figaro. "Все учителя и ученики-мужчины должны найти свои школы", - говорится в заявлении.
С момента своего возвращения к власти 15 августа талибы не проявляют намерения гарантировать права женщин. Исламисты говорят, что женщинам приказано оставаться дома для их же безопасности, но им разрешат работать, как только "будет установлена надлежащая сегрегация по признаку пола". Во время первого правления талибов женщины были в значительной степени исключены из общественной жизни. Они могли покинуть свои дома только в сопровождении мужчины. Агенты министерства поощрения добродетели и предотвращения порока подвергали публичной порке женщин, которые ходили по улицам в одиночестве. Талибы также следили за строгим соблюдением других толкований ислама, таких как обязательство посещать молитвы и запрет на бритье у мужчин.