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17.09.2021 21:05
Рубрика: В мире

Талибы упразднили министерство по делам женщин

Текст: Максим Макарычев
В пятницу правящий в Афганистане "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) упразднил министерство по делам женщин, чтобы заменить его министерством "поощрения добродетели и предотвращения порока", которого опасались за его фундаментализм во время первого правления талибов в конце 1990-х годов. Были замечены рабочие, устанавливавшие вывеску нового министерства в бывшем ведомстве по делам женщин.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

За последние 24 часа в социальных сетях появилось несколько снимков, показывающих, как сотрудники теперь уже бывшего министерства проводили акцию протеста перед зданием, утверждая, что они потеряли работу. "Никто не слышит наших женщин", - написал один из пользователей в Twitter. Ни один из официальных представителей "Талибана" не ответил на просьбу AFP прокомментировать этот вопрос в пятницу.

Фото: AFP/Karim SAHIB
В Афганистане сотрудники столичного аэропорта вернулись на рабочие места

Хотя представители этого движения неоднократно заявляли о более умеренном управлении, чем в 1996-2001 годах, талибы не разрешили большинству женщин вернуться на работу. Они ввели правила о том, что им можно надевать (длинные платья и никабы для лица) для занятий в учебных заведениях. Среди министров нового правительства "Талибана", о составе которого было объявлено две недели назад, не было ни одной женщины. При этом афганские женщины за последние 20 лет приобрели основные права, особенно в городах, став парламентариями, судьями, пилотами и полицейскими. В пятницу министерство образования Афганистана объявило об открытии средних и старших школ для мальчиков и возвращении к работе учителей-мужчин, отмечает Le Figaro. "Все учителя и ученики-мужчины должны найти свои школы", - говорится в заявлении.

С момента своего возвращения к власти 15 августа талибы не проявляют намерения гарантировать права женщин. Исламисты говорят, что женщинам приказано оставаться дома для их же безопасности, но им разрешат работать, как только "будет установлена ​​надлежащая сегрегация по признаку пола". Во время первого правления талибов женщины были в значительной степени исключены из общественной жизни. Они могли покинуть свои дома только в сопровождении мужчины. Агенты министерства поощрения добродетели и предотвращения порока подвергали публичной порке женщин, которые ходили по улицам в одиночестве. Талибы также следили за строгим соблюдением других толкований ислама, таких как обязательство посещать молитвы и запрет на бритье у мужчин.

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