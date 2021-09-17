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Рубрика: Власть

У Сергея Шойгу родилась внучка, дедом он стал третий раз

Текст: Иван Петров

Тридцатилетняя дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения родила дочку. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы

"Девочка!! Счастливы!", - написала она в подписи к своему посту. Имя малышки пока не сообщается. Фотографию новорожденной Ксения выкладывать тоже не стала, опубликовав лишь фото себя и мужа. На фотографии молодые родители искренне радуются пополнению в семье. Это первый ребенок супружеской пары.

Ксения Шойгу является советником зампредседателя правления Газпромбанка. Кроме того, она - президент федерации триатлона России, а также руководитель проекта "Лига Героев" (организатор популярного проекта по испытанию себя на прочность "Гонка героев").

Муж Ксении Шойгу - популярный блогер Алексей Столяров. О помолвке с ним Ксения Шойгу объявила в мае текущего года. Она выложила тогда на страничке в Instagram фото с кольцом на пальце и подписала: "Я теперь невеста!". Столяров в тот же день выложил у себя фото с дочерью военачальника. В одном из интервью Столяров рассказал, что познакомился с Ксенией Шойгу на экстремальном забеге с препятствиями по пересеченной местности "Гонка героев". Ксения является организатором таких забегов.

Ксения - младшая дочь Сергея Шойгу. Еще двоих внуков ранее главе Минобороны родила старшая дочь Юлия, которой 44 года. Она работает директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

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