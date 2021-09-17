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17.09.2021 08:55
Рубрика: Общество

Ученые объяснили, о чем говорят покалывание и онемение пальцев

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

О неблагополучии в состоянии здоровья могут свидетельствовать определенные, на первый взгляд, незначительные признаки. Если вовремя обратить на них внимание, можно исправить ситуацию простыми способами. Среди таких симптомов - покалывание и онемение в пальцах рук и ног.

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Этому вопросу посвятили свою научную работу исследователи университета здравоохранения Мичигана. Как пишет Express, они выяснили, что такие сигналы говорят о дефиците важнейшего вещества - витамина В12.

Еще одно его название кобаламин. Именно он отвечает за деятельность нервной системы. Впрочем, этим его роль в организме не ограничивается. Например, он принимает участие в производстве эритроцитов и в формировании ДНК.

Если человек испытывает его недостаток, в здоровье могут начаться различные неполадки: ощущение слабости, "иголочки" в пальцах рук и ног, онемение конечностей.

Когда эти симптомы повторяются часто и доставляют дискомфорт, в причинах следует разбираться вместе с врачом, который посоветует, как привести свое состояние в норму.

Общество Здоровье Общество Наука

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