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Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Текст:   Антон Благовещенский
17.09.2021,  
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Фото: AP Photo/Dave Pickoff Фото: AP Photo/Dave Pickoff
Фото: AP Photo/Dave Pickoff

Британский предприниматель и изобретатель Клайв Синклер, создатель недорогих домашних компьютеров, скончался в возрасте 81 года. Об этом The Guardian сообщила его дочь Белинда.

Фото: AP Photo/Dave Pickoff

Клайв Синклер прославился как человек, в восьмидесятых годах двадцатого столетия создавший серию персональных компьютеров ZX, в которую вошли модели ZX80, ZX81 и известный в том числе в СССР ZX Spectrum.

До того, как начать выпускать компьютеры, основанная Синклером компания Sinclair Radionics изготавливала карманные калькуляторы (они были одним из первых изобретений Синклера), электронные часы, мини-телевизоры и другую электронику.

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Выпущенный в 1982 году домашний компьютер ZX Spectrum стал настоящей легендой. Именно на нем заработали такие игры, как Jet Set Willy, Horace Goes Skiing, Chuckie Egg, Saboteur, Knight Lore и Lords of Midnight, а имя Синклера стало нарицательным.

Компьютер ZX Spectrum. Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images
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