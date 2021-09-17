Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Британский предприниматель и изобретатель Клайв Синклер, создатель недорогих домашних компьютеров, скончался в возрасте 81 года. Об этом The Guardian сообщила его дочь Белинда.

Фото: AP Photo/Dave Pickoff

Клайв Синклер прославился как человек, в восьмидесятых годах двадцатого столетия создавший серию персональных компьютеров ZX, в которую вошли модели ZX80, ZX81 и известный в том числе в СССР ZX Spectrum.

До того, как начать выпускать компьютеры, основанная Синклером компания Sinclair Radionics изготавливала карманные калькуляторы (они были одним из первых изобретений Синклера), электронные часы, мини-телевизоры и другую электронику.

Выпущенный в 1982 году домашний компьютер ZX Spectrum стал настоящей легендой. Именно на нем заработали такие игры, как Jet Set Willy, Horace Goes Skiing, Chuckie Egg, Saboteur, Knight Lore и Lords of Midnight, а имя Синклера стало нарицательным.