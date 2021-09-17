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Рубрика: Власть

В ЦИК назвали явку на выборах в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила данные по явке на выборах в Госдуму, а также рассказала об активности избирателей в отдельных регионах. По ее словам, общая явка в первый день голосования составила 9,16% по состоянию на 16:00 мск.

Фото: Администрация Президента России
Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Речь идет о традиционном (не дистанционном электронном) голосовании.

Максимальная явка - в Чукотском автономном округе - 31,39%. "Этого следовало ожидать, у них раньше началось голосование", - сказала Памфилова. Также хорошая явка в Чеченской Республике - 27,1%, в Республике Тыва - 26,21%. При этом минимальная явка пока в Санкт-Петербурге (3,72%), Севастополе (0,76%), Москве (0,48%).

Памфилова также озвучила данные по дистанционному голосованию: в Курской области - 55,46%, Мурманской - 59,27%, Нижегородской - 47,17%, Ростовской - 57,12%, в Ярославской - 63,05%, в Севастополе - 46,63%, в Москве - 36,01%.

Зампред ЦИК Николай Булаев со своей стороны отметил, что текущая явка на выборах достаточно штатная. По некоторым муниципальным образованиям активность избирателей доходит до 30%. Он обратил внимание, что трехдневное голосование позволяет избегать столпотворения на избирательных участках. Опять же речь о традиционном голосовании, а участники онлайн-процесса показывают небывалую активность, считает он.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Явка на онлайн-голосование в регионах превысила 50%

Что касается досрочного голосования, то этим правом по информации на вчерашний день воспользовались около 225 тыс. избирателей. Этот вид голосования проводится в 36 регионах и используется, по словам Памфиловой, только в крайних случаях. То есть в труднодоступных местностях, на судах и т.п.

Кроме того, в 46 странах досрочно проголосовали 34 тыс. российских избирателей.

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