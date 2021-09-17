В "Газпроме" считают, что цена газа в Европе может побить новые рекорды

Цена газа в Европе может побить уже достигнутые рекорды в ближайшее время, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сегодняшнее отставание в заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) уже не наверстать, и Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом его запасов.

Напомним, что 15 сентября спотовая цена (по контрактам быстрой поставки) газа в Европе достигла рекордных 963 долларов за тысячу кубометров. Впоследствии стоимость газа снизилась, но все равно находится на многолетних максимумах.

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ 13 сентября остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом - 22,8 млрд кубометров газа. Восполнено всего 62% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом отопительном сезоне. В украинских ПХГ, которые также используются Европой для хранения газа, отставание от прошлого года - на 30,6% или на 8,2 млрд кубометров.