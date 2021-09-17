В Гомеле открылась выставка Никаса Сафронова

Сложная задача - передать словами поэтическую душу мастера живописных полотен, полагают искусствоведы. Возможно, именно поэтому вернисаж народного художника РФ Никаса Сафронова на этот раз сопровождается девизом "О чем молчат картины". Выставка академика Российской академии художеств гостеприимно приглашает в Гомеле любителей изобразительного искусства в картинную галерею Г.Х. Ващенко, сообщает БЕЛТА.

Полотна, созданные за последние тридцать лет, разнообразны по жанрам: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Ведь интересы художника самые разнообразные - от портретов политиков и артистов до символистских и кубистических композиций.

Что касается портретов, то их живописец, как известно, предпочитает писать с натуры, общаясь с человеком, он узнает его характер, личностные особенности. Среди владельцев его картин такие звезды, как Софи Лорен, Ален Делон, Никита Михалков, Пьер Карден и Монтсеррат Кабалье.

Вся экспозиция, поясняют ее устроители, построена таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. На стенах музея представлено более семи десятков живописных и графических работ, созданных прославленным художником как в классическом исполнении - на холстах, так и с использованием мультимедийных технологий. Именно они переносят зрителей в разнообразный, красочный и уникальный мир Сафронова, а бесшовная проекция позволит создать иллюзию изменения пространства не только в виде цифрового декора, но и как самостоятельного рассказчика.

Особое внимание поклонников экспериментальных жанров, по мнению искусствоведов, привлекут произведения из собственного направления Сафронова Dream Vision, которое опирается на классическую живопись с добавлением современных технологий, за которую художник был включен в "Книгу рекордов Гиннесса".

Все они, отмечают знатоки живописи одаренного мастера, "отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Построенные на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов".

Кстати, несколько лет назад в белорусской столице художник представил на выставке и портрет Александра Лукашенко. Президент Беларуси изображен на фоне государственного флага. На картине можно увидеть и деревенский дом, в котором родился политик.