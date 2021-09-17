В юбилейном "Киношоке" примут участие белорусы

C 25 сентября по 2 октября в Анапе пройдет юбилейный 30-й кинофестиваль "Киношок". В конкурсных программах представлены фильмы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении.

В программе фестиваля 5 конкурсов: полнометражных, короткометражных и телевизионных фильмов, конкурс детских фильмов "Киномалышок".

В телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. А в конкурсе детских фильмов "Киномалышок" оценивают картины дети во главе с председателем жюри заслуженной артисткой Республики Беларусь, председателем Гильдии актеров кино Беларуси Светланы Суховей.

В короткометражном конкурсе примет участие российско-белорусский фильм "Друг" Андрея Светлова. "Друг" - фильм о двух враждующих школьниках. Один из них мечтает о новом смартфоне, второй - о простой дружбе. Волей случая они попадают в общую передрягу, из которой им предстоит выпутаться. Это насыщенная история длинной в один день, приправленная погонями, детским авантюризмом и легким юмором. Артем Охремчук, сыгравший главного персонажа в фильме, стал лицом фестиваля KONIK в 2021 году.

В конкурсе "ТВ-шок" зрители увидят "Авантюры Прантиша Вырвича" белоруса Александра Анисимова. Это экранизация историко-приключенческого романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Действие происходит на белорусских землях в XVIII веке, когда властвует шляхта. Главный герой - сбежавший ученик Минского иезуитского коллегиума Прантиш Вырвич.

Конкурсные просмотры будут проходить со всеми соблюдениями норм санитарной безопасности - дезинфекцией, безопасной рассадкой в зале, наличием масок. Церемонии открытия и закрытия пройдут на Летней эстраде Анапы.

Гостей фестиваля ждет большая культурная программа, экскурсии, творческие встречи с жителями края. В кинотеатре на площади покажут "Пальму" Александра Домогарова-младшего, "Чернобыль" Данилы Козловского.