В Камчии открылся Балканский центр русистики

На территории научно-образовательного кластера санаторно-образовательного комплекса "Камчия" в Болгарии открылся Балканский центр русистики. Это международная площадка, где русисты России и всего Балканского региона будут учиться и обмениваться опытом.

Комплекс "Камчия" и Институт Пушкина, по инициативе которого открыт Центр русистики, связывают годы плодотворного сотрудничества. Начиная с 2014 года, более 1000 русистов Болгарии и других балканских и европейских стран прошли здесь обучение по программам повышения квалификации Института Пушкина.

"Мы гордимся тем, что Институт Пушкина выстроил новые профессиональные отношения с высокопрофессиональными кадрами русского языка и с самыми сильными, передовыми, ведущими университетами Болгарии, - сказала ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая на открытии. - Мы очень хотим, чтобы школа стала инновационной площадкой для всей Болгарии, для всего балканского региона по становлению высочайших стандартов изучения русского языка как иностранного".

В планах Центра сочетать классическое очное изучение русского языка и дистанционное. "Мы хотим сделать Балканский центр русистики центром притяжения молодых ученых, которые выбрали русский язык и русскую филологию для своей будущей профессиональной карьеры", - заявила Русецкая.

В самых ближайших планах Центра русистики - уроки волонтеров - послов русского языка в мире для учеников Школы имени Гагарина на базе СОК "Камчия" и семинар для педагогов-русистов балканских стран.

В "Камчии" вспомнили основателя Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, автора знаменитых учебников по РКИ Виталия Костомарова. В его честь отрыли мемориальную доску. По предложению генконсула РФ в Варне Владимира Климанова Балканскому центру русистики собираются присвоить имя академика Костомарова.

Справка "РГ"

Центр русистики будет работать при содействии посольства России в Болгарии и поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках реализации комплексной системы мер по популяризации русского языка, культуры, литературы, истории, а также продвижению российского образования.

Перспективными направлениями работы Балканского центра русистики на ближайшие три года станут:

- экспертно-аналитические исследования "Индекс русского языка в Балканском регионе";

- ресурсный центр по вопросам обучения русскому языку детей-билингвов в условиях ограниченной русскоязычной среды;

- дистанционная школа русского языка для иностранных граждан, сессии тестирования по русскому языку;

- курсы повышения квалификации и сертификация преподавателей русского языка как иностранного балканских и европейских стран;

- экспедиции Международной волонтерской программы "Послы русского языка в мире" для школьников и студентов;

- выездные языковые школы Института Пушкина и молодежный лагерь Pushkin Camp.