В Киеве волнуются, что по выходу из "Минска-2" потеряют еще шесть областей

Выход Украины из Минских соглашений может привести к образованию новых "народных республик", которые не будут подчиняться Киеву. Такое мнение выразил бывший заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий" Георгий Тука в интервью порталу "Обозреватель".

По словам этого бывшего боевика "майдана", если Киев инициирует выход из Минских соглашений, то новые "народные республики" могут появиться на территориях Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей.

Экс-замминистра заявил, что на украинской территории якобы действуют "российские ячейки", которым необходимо противостоять. По его мнению, Киеву следует запретить деятельность "пророссийских организаций", расширить полномочия спецслужб и вкладывать средства в развитие армии.