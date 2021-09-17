В Минфине рассказали, зачем нужен цифровой рубль

Цифровой рубль, который вскоре начнет тестировать Банк России, в первую очередь, является продвижением технологии. При этом банкам следует относиться к нему как к наличным деньгам, заявил на форуме Ассоциации банков России замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Цифровой рубль - это электронные наличные деньги. Это действительно не имеет ничего общего, с чем работают банки. Да, действительно какая-то роль банков там просматривается, с точки зрения управления кошельками и работы с клиентами, но это наличные деньги. Относитесь к этому как к деньгам, которые лежат в банковских ячейках. Вот в такой же, примерно, степени это будет иметь отношение к банковскому бизнесу", - сообщил Моисеев.

Он добавил, что введение цифрового рубля можно считать продвижением технологии, которая позволяет его делать (это блокчейн, на основе которого работают и криптовалюты - "РГ"), и что он рад, что Банк России в этом плане идет по дороге, по которой идет весь мир.

Накануне на форуме банкиры заявили, что отмечают ключевые возможности цифрового рубля (в первую очередь, "окрашивания", то есть маркирования для использования в определенных целях, в том числе для социальных выплат и госзакупок). При этом они заявили, что пока мало понимают ценность цифрового рубля для банковской системы. В ответ первый зампред Банка России Сергей Швецов сказал, что цифровой рубль делается не для банковской системы.

Тестирование цифрового рубля начнется в 2022 году, после его выпустят в обращение. Текущая концепция цифрового рубля подразумевает, что граждане, компании и госорганы смогут менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на электронные кошельки. Кошельки с цифровыми рублями можно будет открывать через банковские приложения, через них же клиенты будут проводить операции с цифровым рублем. Кошельки разместятся в платежной системе Банка России. Цифровой рубль по сути будет дополнительным средством платежа к наличным и безналичным деньгам.

"Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, тем не менее сначала мы проведем тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам этого пилотирования будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство", - комментировала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.