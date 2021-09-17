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17.09.2021 07:30
Рубрика: Власть

В Москве начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудники Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве приступили к работе в 07.30. Они поверят, все ли избирательные участки откроются вовремя, не будет ли проблем со связью и картинкой с камер, которыми оснащены все УИК.

Фото: kremlin.ru
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​​"Общественный штаб по наблюдению за выборами начал свою работу. Действительно, здесь уже полная боевая готовность, ведь впереди трехдневное голосование, - сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. - Сформирован корпус наблюдателей. В этом году это порядка 16 тысяч человек. Наблюдатели будут следить за ходом голосования на избирательных участках и в рамках видеонаблюдения. Это колоссальная работа. Депутаты Мосгордумы также принимают участие в работе Общественного штаба"

Работать в штабе могут представители всех партий. В штабе, который расположился в одном из павильонов "Экспоцентра", для этого предусмотрены рабочие места.

"Организовано масштабное видеонаблюдение за всеми избирательными участками, причем качество записи очень высокое, - добавил Александр Козлов. Будет также работать группа разбора, которая отвечает за контроль и проверку всех поступивших фактов о возможных нарушениях".

Штаб будет работать круглосуточно в течение всех трех дней выборов. В Москве помимо депутатов Госдумы выбирают также депутатов Мосгордумы по двум округам и членов муниципального собрания района Щукино. Корреспонденты "РГ" расскажут о наиболее значимых событиях предстоящего голосования.

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