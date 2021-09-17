В Москве зафиксирована DDOS-атака на систему онлайн-выборов

Технические специалисты Общественного штата по наблюдению за выборами в Москве зафиксировали попытки DDOS-атак на систему дистанционного голосования.

Как сообщили в штабе, это не отразилось на запись голосов в блокчейн. Однако следствием атак стали задержки в работе сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этого данные стали выгружаться с опозданием. В то же время никаких серьезных последствий зафиксировано не было.

По словам руководителя группы разработчиков электронного голосования Артема Костырко, технические сотрудники полностью готовы к любым попыткам воздействия на систему. Специалисты работают в штате круглосуточно.