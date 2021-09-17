В России началось производство вакцины AstraZeneca против COVID-19

Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России началось производство вакцины против коронавируса, разработанной сотрудниками Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Препарат предназначен для экспорта, сообщил журналистам первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, производство запущено на производственных мощностях компании "Р-Фарм".

"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме", - добавил Осьмаков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев отмечал, что компания планиурет ежемесячно выпускать несколько сотен тысяч доз вакцины AstraZeneca. Препарат в полном объеме будет поставляться на экспорт.

Сейчас в России зарегистрировано пять отечественных вакцин от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).