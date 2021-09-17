В США пожарные завернули в огнестойкое одеяло самое высокое дерево в мире

Американские пожарные завернули основание самого большого дерева в мире в огнестойкое одеяло, пытаясь спасти знаменитую рощу гигантских старовозрастных секвой от лесных пожаров в Сьерра-Неваде в Калифорнии. По данным Службы национальных парков США, дерево Генерала Шермана является самым большим в мире по объему, составляя 1487 кубических метров. Его высота достигает 84-х метров, а окружность - 31-го метра на уровне земли.

Колоссальное дерево генерала Шермана в гигантском лесу национального парка Секвойя, некоторые другие деревья, Музей гигантского леса и другие здания были обернуты в специальные покрытия в качестве защиты от сильного пламени, сообщила Guardian пресс-секретарь по пожарной безопасности Службы национальных парков Ребекка Патерсон. Алюминиевая обертка может выдерживать интенсивное нагревание в течение короткого времени. Федеральные чиновники заявили, что они использовали этот материал в течение нескольких лет по всему западу США для защиты чувствительных структур от огня. Дома возле озера Тахо, завернутые в защитный материал, уцелели, а другие дома поблизости были уничтожены огненной стихией.

Пожар, один из двух горящих в национальном парке Секвойя, достиг Гигантского леса, рощи из двух тысяч секвой, в четверг, 16 сентября, вечером. По оценке экспертов, чрезвычайная интенсивность пожаров, вызванных изменением климата, может уничтожить деревья. Это произошло в прошлом году, когда в результате пожара в лесном массиве погибло от 7,5 тысячи до 10,6 тысячи крупных секвой, некоторые из которых были высотой с многоэтажки и имели возраст в тысячи лет.

Историческая засуха и волны тепла, связанные с изменением климата, в последние годы усложнили борьбу с лесными пожарами на западе Америки. Ученые говорят, что изменение климата сделало регион намного теплее и суше за последние 30 лет и будет продолжать делать погоду более экстремальной, а лесные пожары - более частыми и разрушительными. Пожары вызвали эвакуацию парка на этой неделе, и в четверг часть города Три-Риверс за пределами главного входа в него оставалась закрытой для въезда. С помощью бульдозеров была прорыта траншея, чтобы создать защитную линию между огнем и городскими кварталами. В целом летом этого года в Калифорнии огнем было уничтожено почти 9195 квадратных километров угодий земли, в результате чего были разрушены сотни жилых домов.