Великобритания смягчает правила въезда на свою территорию

Власти Великобритании приняли решение смягчить требования въезда для граждан, которые завершили курс вакцинации против COVID-19. Об этом в пятницу сообщил министр транспорта Грант Шэппс.

"С понедельника, 4 октября, если вы завершили курс вакцинации, то вам не понадобится делать тест перед прибытием в Англию из страны, не входящую в красный список", - написал Шэппс на своей странице в "Твиттере".

По данным агентства ТАСС, привитым граждан теперь необходимо сдать только один тест, прибыв в страну. Однако подчеркивается, что данное правило распространяется только на тех путешественников, которые прошли курс вакцинации препаратами, зарегистрированными в королевстве. Остальные будут обязаны сдавать несколько тестов, а также находиться на 10-дневном карантине.