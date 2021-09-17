Вице-президент "Норильского никеля" Андрей Грачев об основных принципах взаимодействия с коренными народами Крайнего Севера

В последнее время многие мировые и уже некоторые российские компании стараются руководствоваться в своей деятельности принципами ESG, к которым относится и конструктивное взаимодействие с коренными народами (ESG - это набор характеристик, по которым можно оценить социальную и экологическую ответственность бизнеса - ред.). Новый тренд коснулся "Норникеля"?

Андрей Грачев: Для "Норникеля" эти принципы не дань моде. Применять мы их начали не сегодня и не вчера: строим отношения с представителями коренных народов Севера уже более 80 лет, с начала работы комбината. Всегда интересовались их нуждами, помогали, поддерживали. Жили и живем вместе.

Таймыр - это огромная территория, 880 тысяч квадратных километров, две с половиной Германии по площади, родина и территория традиционного природопользования для 10 000 коренных жителей и пяти коренных этносов: долган, ненцев, энцев, нганасан и эвенков.

Мы считаем своим долгом оказывать помощь и поддержку в сохранении традиционного уклада жизни и строим отношения с коренным населением на принципах добрососедства и постоянного диалога. Нельзя понять нужды этой территории и коренных жителей, находясь за тысячи километров в европейских и московских офисах. Есть большой риск поддаться стереотипному, шаблонному восприятию: вот есть коренное население и есть промышленность, которая обязательно с ним конфликтует.

Полевой этап большой норильской экспедиции, в ходе которой оценивался ущерб после разлива топлива. Фото: Кумышев Борис, Красноярск

Как-то все у вас очень радужно. Но ведь был разлив топлива в прошлом году. Пострадали земли, на которых проживают общины.

Андрей Грачев: Сразу, как только произошла авария, "Норникель" в инициативном порядке поставил вопрос о компенсациях. Расчет размера потенциальных, именно потенциальных убытков, причиненных коренным народам Севера вследствие разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), выполнялся в рамках этнологической экспертизы, организованной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Проектным офисом развития Арктики (ПОРА).

В рамках этноэкспертизы были определены 58 общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС), ведущих промысел на озере Пясино и реке Пясина для выплаты возмещения возможного ущерба традиционному природопользованию. Нужно подчеркнуть - решение о списках на компенсацию принимали сами коренные жители. И некоторые общины не прошли проверку, которую проводили их же коллеги и земляки.

При выполнении оценки воздействия на исконную среду обитания КМНС эксперты опирались на методику Министерства экономического развития РФ. Для прогнозной оценки использованы методы системного анализа - математическая модель для расчета максимально возможного распространения дизельного топлива, разработанная СКОЛТЕХ, а ущерб был рассчитан на 5 лет. Более того, при увеличении количества претендующих на компенсацию общин мы не делили общую сумму рассчитанного ущерба на все большее количество претендентов, а зафиксировали на уровне 250 тысяч рублей на человека.

Нужно отметить, что впервые этнологическая экспертиза проводилась не по намечаемой хозяйственной деятельности, а для оценки потенциального влияния загрязнения окружающей среды на традиционное природопользование коренных народов Севера. Тем самым "Норникель" формирует новую практику в Российской Арктике и создает новые стандарты отношений с местными сообществами.

В настоящее время компенсационные выплаты в объеме более 190 млн рублей перечислены на расчетные счета общин КМНС.

Фото: Кумышев Борис, Красноярск

Эти компенсации и есть заявленная программа содействия коренным народам?

Андрей Грачев: Ну что вы! Совершенно разные уровни, объем и содержание. Компенсации - это единовременные выплаты, а программа содействия развитию коренных малочисленных народов Таймыра - это долгосрочный проект.

В 2020 году по инициативе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока РФ, Ассоциации КМНС Таймыра началась этнологическая экспертиза факторов устойчивого развития коренных народов. Организацию ее первого этапа взял на себя Проектный офис развития Арктики (ПОРА). По результатам этноэкспертизы, "Норникель" совместно с общинами КМНС и на основе их предложений разработал программу поддержки и развития коренных малочисленных народов Таймыра с акцентом на поселки Усть-Авам и Волочанка, исторически наименее развитые поселки.

Программа помощи и развития КМНС предусматривает более 40 мероприятий по повышению качества жизни в поселках и развитию промыслов общин: строительство за три года 18 жилых домов и домов культуры в поселках Усть-Авам и Волочанка, приобретение цехов по переработке рыбы и оленины, морозильных камер, оборудования для выделки шкур и производства сувениров, изучение и постановку на учет рыбных ресурсов боковых водоемов реки Пясина для передачи квот общинам, создание туристического визит-центра в поселке Усть-Авам. Проект особой сложности и важности с точки зрения сохранения самобытной культуры коренных народов Таймыра - восстановление утраченной отрасли домашнего оленеводства в Авамской тундре.

Все названные проекты - не просто строки финансирования в бюджете компании, а совместные мероприятия, выполнять которые эффективно можно только в тесном контакте с общинами и семьями КМНС.

Также предусмотрены проекты развития и поддержки социальных инициатив, компания реализует грантовый проект "Мир Таймыра". Во многом новаторский по своей сути и системе управления.

Программа рассчитана на 5 лет. На ее финансирование предусмотрено около 2 миллиардов рублей. Наша программа является беспрецедентной в России и по объему финансирования, по охвату сфер жизни и хозяйственной деятельности коренных народов, и, что самое главное - качеству предусмотренных мер поддержки.

Как происходит управление этим серьезным проектом?

Андрей Грачев: "Норникель" поддерживает прямой и постоянный диалог с коренными народами Севера, совместно с лидерами общин КМНС разрабатывает программы развития экономики традиционного природопользования и сохранения самобытной культуры. Подчеркну: совместно!

Этот принцип взят за основу и для реализации программы. Создан отдел по работе с КМНС, возглавляет его представительница коренного народа. По предложению общинников учрежден Координационный совет общин КМНС при руководителе Норильского дивизиона компании. В него приглашены председатели 58 общин и семей КМНС, представители региональных и муниципальных властей. 6 августа этого года прошло очередное заседание, на котором, кстати, были выделены дополнительные 100 миллионов рублей, в том числе, на подготовку общин к зимнему сезону.

То есть финансы распределяются совместно?

Андрей Грачев: И не только финансы. Не все измеряется деньгами. Особенно в отношениях между людьми. Особенно в Арктике. Важная совместная инициатива компании и Федерального агентства по делам национальностей - "Школа общественной дипломатии" при МГИМО. Представители коренных народов будут учиться взаимодействию с органами власти и промышленными компаниями, продвигать свои интересы в целях экономического развития традиционного природопользования и промыслов, развития туризма, представлять Россию на международной арене. Двадцать ребят из числа КМНС ежегодно учатся за счет компании в Норильском государственном индустриальном институте.

Создание Ассоциацией КМНС Таймыра и Сибирским федеральным университетом при поддержке "Норникеля" энецкой письменности, грамматики и уже выпущенного букваря - значимый вклад в сохранение древнейших культур Таймыра. Можно ли это оценить лишь в денежном выражении?

Есть язык - значит, есть и народ. А для "Норникеля" важно работать на сохранение и развитие. В Арктике по-другому нельзя.

Фото: Кумышев Борис, Красноярск

Почему же тогда "Норникель" периодически становится объектом критики активистов и правозащитников?

Андрей Грачев: Прежде всего, мы становимся объектами международной критики. Как раз дома, в Таймырском Долгано-Ненецком районе, по мере реализации нашей пятилетней программы, отношение к "Норникелю" значительно меняется. В Швейцарии, Германии и США перемены в оценке нашей политики в отношении КМНС пока не столь заметны. Да и ситуация с коронавирусом не позволяет пока лично пригласить активистов и правозащитников познакомиться с реальной ситуацией на Таймыре, показать наши проекты и в сфере взаимодействия с коренным населением, и в сфере экологии.

С другой стороны, очень многое изменилось за последние несколько лет в сфере лучших практик взаимодействия мировых компаний и коренного населения. Не отстает в этом процессе и "Норникель". А может, даже в чем-то и опережает тенденции.

Я абсолютно согласен с директором Музея антропологии и этнографии РАН Андреем Головневым, который считает, что гиганты промышленности должны найти в коренных народах "не просто тех, кого надо гладить по головке и время от времени подкармливать денежными дотациями, а настоящих партнеров". По его же мнению, "Норникель" уже "взял след в этом направлении и участвует в генерировании будущей стратегии этнокультурной политики".

"Норникель" ограничивает свою помощь коренным народом только рамками Таймырского полуострова?

Андрей Грачев: Конечно, нет. 5 июня в рамках ПМЭФ-2021 "Норникель" и Ассоциация кольских саамов подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Документ предполагает поддержку со стороны компании проектов по сохранению и развитию саамского языка, культуры и традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов Мурманской области.

В 2019 году "Норникель" поддержал издание "Альманаха саамской литературы" и помог в создании мемориала, посвященного подвигу бойцов саамских оленетранспортных батальонов - защитников Советского Заполярья.

Для нас важно, что в рамках нынешнего соглашения уже в этом году предусмотрены программы по поддержке саамского языка и литературы.

Хотя "Норникель" не осваивает земли традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, компания реализует экологические, благотворительные и социальные проекты, ориентированные на сохранение их культуры, развитие традиционного образа жизни и промыслов в регионах присутствия. Отношения у нас системные, бережные и доверительные.

Наверное, все наши политики и практики в отношении коренных народов можно охарактеризовать очень точной долганской пословицей: чай крепче, если он с добрым другом разделен.