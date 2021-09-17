Владимир Жириновский проголосовал онлайн

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский специально приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, чтобы проверить работу системы онлайн-голосования.

Владимир Жириновский оказался одним из 2 миллионов жителей Москвы, которые зарегистрировались на онлайн-голосование. И хотя отдать свой голос можно было даже из дома, Владимир Жириновский специально приехал в штаб, где ведется мониторинг кампании. В своем выступлении он заявил, что всегда поддерживал современные технологии. С голосованием проблем не возникло, Владимир Жириновский после волеизъявления увидел на экране планшета надпись "Спасибо, ваш голос учтен".

Напомним, что только за первые полтора часа онлайн проголосовали 180 тысяч жителей столицы.