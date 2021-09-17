Восемьсот граждан РФ решили создать свои наследственные фонды

В федеральной нотариальной палате России сообщили, что около восьмисот граждан уже предусмотрели в своих завещаниях создание наследственных фондов. Не исключено, что где-то в лежащих пока за семью печатями документах уже прописано создание российского аналога Нобелевской премии, выписаны будущие стипендии талантам или ждут своего часа крупнейшие благотворительные проекты.

Впрочем, главная задача наследственного фонда - не допустить, чтобы смерть состоятельного человека уничтожила все, что он создал при жизни: бизнес, рабочие места, успешные производства.

Как рассказал в свое время "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, наследственный фонд - это способ управления теми имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя. В сентябре исполнилось три года с момента появления в российской правовой практике наследственных фондов. Много или мало - восемьсот уже составленных завещаний? Эксперты объясняют: изначально и не предполагалось, что практика будет массовой. Но у нее важная социальная роль.

"Даже один наследственный фонд может сохранить работу тысячам людей, обеспечить функционирование стратегических производств и градообразующих предприятий", -подчеркивают в Федеральной нотариальной палате.

Эксперты приводят в пример ситуацию вокруг одной крупной косметической компании. Еще недавно на слуху был ее бренд, а сейчас все обсуждают проблемы: закрытие магазинов, увольнения сотрудников, споры наследников. Причина: основатель бизнеса умер в январе, не оставив завещания.

"Изначально активы бизнесмена не смогли поделить сразу несколько наследников, а производство долгое время оставалось фактически парализовано", - рассказывают эксперты.

Но всего этого можно было бы избежать, если бы при жизни бизнесмен вошел в число тех восьми сотен человек, что позаботились о будущем своего дела.

"Отказ от своевременного обращения к нотариусу для распоряжения имуществом на случай смерти подвел и другого известного олигарха - Олега Бурлакова. Споры вокруг многомиллиардного состояния бизнесмена, куда входят как минимум три крупных предприятия, продолжаются по сей день", - полагают эксперты.

Если же владельцы значительных активов принимают решение о создании наследственного фонда, то после их смерти нажитое ими имущество не распределяется между конкретными наследниками, а целиком переходит фонду. С одной стороны, такой подход позволяет уберечь компанию от раздела, с другой - не оставить без средств к существованию близких людей. Их можно внести в списки, кто вправе получать доходы от деятельности фонда.

Кроме того, наследственный фонд может быть прямо нацелен на решение каких-то общественных задач: поддержку спорта, помощь науке, благотворительные проекты и прочее. В таком случае дивиденды от бизнеса будут направляться на помощь в какой-то сфере. Могут быть предусмотрены выплаты талантам, будущим или действующим звездам спорта, науки или искусства.

Также владелец крупного бизнеса может вписать свое имя в историю, учредив какую-то значимую премию. Все слышали о Нобелевской премии. Для того чтобы она могла вручаться из века в век, и был учрежден наследственный фонд. Теперь подобные премии могут появиться и у нас. Конечно, это случится не завтра: не будем торопиться, пожелаем долгой жизни всем создателям наследственных фондов. Но, рано или поздно, час российской всемирно известной премии пробьет. Будем верить.

В случае создания наследственного фонда родственники создателя бизнеса не смогут разрушить дело всей его жизни, когда он уйдет

Большой плюс наследственного фонда для отечественной экономики заключается также в том, что он может включать в себя активы наследодателя, расположенные за пределами Российской Федерации - ценные бумаги, доли в капитале хозяйственных обществ, недвижимое имущество, предметы искусства и т. д.

Кстати, с 2022 года россияне смогут еще при жизни решать вопросы жизни и смерти: создавать личные фонды.