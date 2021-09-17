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17.09.2021 15:32
Рубрика: Общество

Врач назвала опасную ошибку при домашнем лечении ОРВИ

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Совместный прием лекарств от аллергии и сиропа от кашля является ошибкой, которая может повлечь серьезные последствия. Об этом агентству "Москва" рассказала главный клинический фармаколог столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.

Фото: iStock
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По словам эксперта, совместный прием таких препаратов наблюдается в основном, когда пациент назначает лечение фактически сам себе, без консультации с медиками. Это обычно происходит во время появления симптомов ОРВИ на фоне курса препаратов против аллергии.

"В своем составе эти лекарства содержат аналогичные действующие вещества. Поэтому их совместный прием может привести к формированию токсических доз в организме, и у пациента могут появиться жалобы на нарушение сна, вялость и сонливость днем", - подчеркнула Марина Журавлева.

Кроме того, серьезной ошибкой считается сочетание антикоагулянтов и жаропонижающих лекарств. "Это крайне опасно, особенно у людей старшего возраста, сочетание может способствовать развитию кровотечений", - добавила собеседник агентства.

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