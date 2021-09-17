Врач назвала опасную ошибку при домашнем лечении ОРВИ

Совместный прием лекарств от аллергии и сиропа от кашля является ошибкой, которая может повлечь серьезные последствия. Об этом агентству "Москва" рассказала главный клинический фармаколог столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева.

По словам эксперта, совместный прием таких препаратов наблюдается в основном, когда пациент назначает лечение фактически сам себе, без консультации с медиками. Это обычно происходит во время появления симптомов ОРВИ на фоне курса препаратов против аллергии.

"В своем составе эти лекарства содержат аналогичные действующие вещества. Поэтому их совместный прием может привести к формированию токсических доз в организме, и у пациента могут появиться жалобы на нарушение сна, вялость и сонливость днем", - подчеркнула Марина Журавлева.

Кроме того, серьезной ошибкой считается сочетание антикоагулянтов и жаропонижающих лекарств. "Это крайне опасно, особенно у людей старшего возраста, сочетание может способствовать развитию кровотечений", - добавила собеседник агентства.