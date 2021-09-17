Вузы и бизнес объединились для подготовки кадров отрасли обращения с ТКО

Новости

Миллер ожидает роста импорта газа Китаем до 300 млрд кубометров 13:37
Главный тренер "Монако" назвал Головина важным для команды игроком 13:29
Песков оценил роль США в возможном влиянии на Киев 13:27
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снижается 13:25
Песков назвал постоянной задачу улучшения бизнес-климата в России 13:24
Песков объяснил предложение Путина созвать группу ШОС-Афганистан 13:23
В "Газпроме" считают, что цена газа в Европе может побить новые рекорды 13:19
Памфилова: Более 65% членов избиркомов привиты от коронавируса 13:18
Умер создатель "Лэсси" и "Зеленых просторов" Джоэл Рэпп 13:07
К 2023 году в два раза увеличится число занятых через онлайн-сервисы 13:05
Песков оценил перспективы саммита "пятерки" СБ ООН 13:02
Эпидемиолог Роспотребнадзора: Рано говорить о новой волне коронавируса 12:56
Премьер Японии рассказал, кого хочет видеть своим преемником 12:54
Путин не примет участие в организованном США саммите по климату 12:53
Набиуллина рассказала о приватизации Национальной системы платежных карт 12:53
Песков поддержал Меркель в оценке ситуации по урегулированию на Донбассе 12:44
Путин встретится с Памфиловой по итогам выборов 12:43
Глава КЧР вместе с сыном проголосовал на выборах депутатов Госдумы 12:42
Вашингтон собирается сотрудничать с Москвой в Арктическом совете 12:38
Волгоградский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму 12:33
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму 12:32
Онлайн-голосование в Москве в штатном режиме приняло уже 500 тысяч голосов 12:32
Москвичи сэкономили более 5 тысяч часов благодаря сервису заполнения анкет перед диспансеризацией 12:28
Владимир Жириновский проголосовал онлайн 12:26
Путин проголосует на выборах электронно 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 13:01
Рубрика: Общество

Вузы и бизнес объединились для подготовки кадров отрасли обращения с ТКО

Текст: Василий Кошкин

В России создан консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ). Его участники - ведущие российские вузы и компании отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами - займутся подготовкой кадров для реализации перехода к ЭЗЦ в России, сообщили в ППК "Российский экологический оператор".
Денис Буцаев рассказал о перспективах раздельного сбора мусора

"Глубинная цель реформы обращения с ТКО - это создать экономику замкнутого цикла, когда максимальное количество отходов перерабатывается и используется повторно. По сути, мы формируем новый сектор экономики, и это требует вложения не только финансовых ресурсов, но и интеллектуальных", - отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По его словам, ядро консорциума состоит из 15 участников, среди которых есть представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с ТКО. "Совместными усилиями мы будем готовить узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, и, конечно, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами. Консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла", - заявил Буцаев.

Меморандум о создании консорциума был подписан на пять лет с возможностью продления на такой же срок. Объединение не является юридическом лицом, стороны участвуют добровольно.

Среди вузов-участников консорциума - МГУ имени М. В. Ломоносова, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Университет Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Иркутский национальный исследовательский технический университет и Уральский университет имени Б. Н. Ельцина.

Общество Экология

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина
Глава ЦБ оценила вероятность мирового финансового кризиса
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов