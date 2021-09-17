Вузы и бизнес объединились для подготовки кадров отрасли обращения с ТКО

В России создан консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ). Его участники - ведущие российские вузы и компании отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами - займутся подготовкой кадров для реализации перехода к ЭЗЦ в России, сообщили в ППК "Российский экологический оператор".

"Глубинная цель реформы обращения с ТКО - это создать экономику замкнутого цикла, когда максимальное количество отходов перерабатывается и используется повторно. По сути, мы формируем новый сектор экономики, и это требует вложения не только финансовых ресурсов, но и интеллектуальных", - отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По его словам, ядро консорциума состоит из 15 участников, среди которых есть представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с ТКО. "Совместными усилиями мы будем готовить узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, и, конечно, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами. Консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла", - заявил Буцаев.

Меморандум о создании консорциума был подписан на пять лет с возможностью продления на такой же срок. Объединение не является юридическом лицом, стороны участвуют добровольно.

Среди вузов-участников консорциума - МГУ имени М. В. Ломоносова, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Университет Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Иркутский национальный исследовательский технический университет и Уральский университет имени Б. Н. Ельцина.