Астрономы объяснили природу взрыва в небе над Китаем 900 лет назад

Международная группа астрономов объявила о том, что ей удалось разгадать космическую загадку, возраст которой насчитывает около 900 лет. Они установили источник взрыва в небе над Китаем, описанного в древних манускриптах.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем сообщается на сайте Университета Манчестера. Команда исследователей изучила рукописи XII века, созданные в Китае и Японии.

Древние авторы детально описали невероятное событие, свидетелями которого они стали. Из манускриптов следует, что однажды высоко в небе произошла очень яркая вспышка. Она не исчезла, а превратилась в яркий шар, который, судя по описаниям, был таким же ярким, как планета Сатурн, и оставался видимым в течение шести месяцев.

Авторы текстов подошли к делу очень дотошно и описали местоположение этой вспышки на небесном своде. Также установлено, что произошло это событие в 1181 году нашей эры, а впервые оно было замечено и описано жителями Китая. Кстати, событие получило обозначение SN1181. На протяжении девяти столетий космическая загадка оставалась неразгаданной.

В новом исследовании астрономы решили действовать по аналогии с предыдущими подобными работами. Дело в том, что ранее по древним описаниям астрономам удалось установить причины четырех похожих событий. Оказалось, что это были вспышки сверхновых, расположенных в Крабовидной туманности.

Отметим, что в новом исследовании приняли участие астрономы из Гонконга, Великобритании, Испании, Венгрии и Франции. Они установили, что туманность Pa 30 расширяется с экстремальной скоростью более 1100 км в секунду. По словам ученых, если бы космические аппараты могли развивать такую скорость, то путешествие от Земли до Луны заняло бы всего пять минут.

Получив данные о скорости расширения туманности, астрономы рассчитали и другие ее характеристики, что позволило им "заглянуть" в прошлое примерно на 1000 лет назад. В результате они вышли на известную историческую дату - 1181 год нашей эры.

Профессор Альберт Зейлстра из Манчестерского университета говорит, что исторические отчеты помещают загадочную звезду между двумя китайскими созвездиями, известными как Чуанше и Хуагай. Именно там расположена звезда Паркера, одна из самых горячих звезд Млечного Пути.

Она хорошо известна науке. Предыдущие исследования показали, что звезда Паркера является, вероятнее всего, результатом слияния двух белых карликов. Считается, что такие события приводят к формированию редкого типа сверхновых Iax.

"Только около 10 процентов сверхновых относятся к этому типу, и они недостаточно изучены, - говорит профессор Зийлстра. - Тот факт, что SN 1181 была тусклой звездой и очень медленно угасала, указывает на ее соответствие этому типу. Объединение всей полученной информации, такой как возраст, местоположение, яркость события и исторически зарегистрированная продолжительность 185 дней, указывает на то, что звезда Паркера и Pa30 являются двойниками SN 1181".

Профессор также добавил, что на данный момент это единственная сверхновая типа Iax, в отношении которой проводится подробное исследование. Его важность заключается в том, что оно помогло разгадать не только астрономическую, но и историческую загадку.