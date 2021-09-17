За сутки в России подтверждено 19 905 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 19 905 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2537
- 2 Санкт-Петербург 1738
- 3 Московская область 837
- 4 Свердловская область 504
- 5 Воронежская область 483
- 6 Самарская область 480
- 7 Ростовская область 463
- 8 Пермский край 448
- 9 Нижегородская область 446
- 10 Иркутская область 378
- 11 Омская область 370
- 12 Челябинская область 365
- 13 Ставропольский край 355
- 14 Красноярский край 348
- 15 Волгоградская область 340
- 16 Оренбургская область 337
- 17 Республика Башкортостан 315
- 18 Хабаровский край 299
- 19 Ульяновская область 292
- 20 Архангельская область 270
- 21 Саратовская область 264
- 22 Астраханская область 248
- 23 Республика Крым 237
- 24 Пензенская область 236
- 25 Алтайский край 236
- 26 Удмуртская Республика 230
- 27 Краснодарский край 230
- 28 Вологодская область 228
- 29 Республика Коми 225
- 30 Тюменская область 219
- 31 Приморский край 216
- 32 Липецкая область 203
- 33 Калининградская область 199
- 34 Тверская область 197
- 35 Ярославская область 193
- 36 Ленинградская область 192
- 37 Курская область 174
- 38 Республика Саха (Якутия) 172
- 39 Кемеровская область 170
- 40 Забайкальский край 168
- 41 Новосибирская область 166
- 42 Белгородская область 159
- 43 Владимирская область 158
- 44 Республика Карелия 157
- 45 Брянская область 151
- 46 Смоленская область 149
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 147
- 48 Мурманская область 143
- 49 Новгородская область 125
- 50 Республика Дагестан 121
- 51 Амурская область 118
- 52 Курганская область 117
- 53 Ивановская область 117
- 54 Кировская область 117
- 55 Республика Хакасия 115
- 56 Тульская область 104
- 57 Псковская область 102
- 58 Калужская область 102
- 59 Рязанская область 101
- 60 Тамбовская область 98
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 93
- 62 Томская область 92
- 63 Орловская область 90
- 64 Костромская область 81
- 65 Севастополь 79
- 66 Республика Калмыкия 78
- 67 Республика Бурятия 78
- 68 Сахалинская область 75
- 69 Республика Чувашия 75
- 70 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 71 Республика Мордовия 68
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 67
- 73 Чеченская Республика 64
- 74 Республика Тыва 61
- 75 Республика Ингушетия 59
- 76 Республика Марий Эл 57
- 77 Республика Татарстан 54
- 78 Республика Адыгея 53
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 45
- 80 Камчатский край 43
- 81 Еврейская автономная область 35
- 82 Республика Алтай 32
- 83 Магаданская область 22
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 234 425 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Бурятия 0,14%
- 2. Республика Алтай 0,15%
- 3. Москва 0,16%
За последние сутки подтверждено 791 смертей
- Москва 42
- Санкт-Петербург 39
- Свердловская область 37
- Краснодарский край 34
- Нижегородская область 29
- Ростовская область 27
- Пермский край 27
- Воронежская область 26
- Алтайский край 23
- Челябинская область 22
- Ставропольский край 20
- Самарская область 20
- Саратовская область 20
- Красноярский край 20
- Пензенская область 18
- Волгоградская область 16
- Республика Башкортостан 16
- Тюменская область 16
- Удмуртская Республика 15
- Республика Крым 14
- Оренбургская область 13
- Иркутская область 13
- Московская область 12
- Республика Дагестан 12
- Новосибирская область 11
- Брянская область 9
- Владимирская область 9
- Тульская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Республика Чувашия 9
- Ульяновская область 9
- Республика Хакасия 9
- Липецкая область 8
- Смоленская область 8
- Омская область 8
- Курская область 7
- Ярославская область 6
- Республика Коми 6
- Вологодская область 6
- Астраханская область 6
- Севастополь 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Белгородская область 5
- Ивановская область 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Рязанская область 4
- Тамбовская область 4
- Ленинградская область 4
- Новгородская область 4
- Псковская область 4
- Забайкальский край 4
- Камчатский край 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Орловская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Еврейская автономная область 3
- Республика Адыгея 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Сахалинская область 2
- Архангельская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Бурятия 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 196 626 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 619 человек
- Москва 1359
- Санкт-Петербург 1061
- Московская область 708
- Иркутская область 528
- Свердловская область 486
- Пермский край 479
- Ростовская область 385
- Нижегородская область 378
- Оренбургская область 360
- Красноярский край 360
- Воронежская область 339
- Волгоградская область 328
- Хабаровский край 317
- Омская область 304
- Астраханская область 288
- Челябинская область 273
- Республика Крым 260
- Архангельская область 258
- Ульяновская область 253
- Республика Башкортостан 250
- Самарская область 237
- Тюменская область 228
- Вологодская область 224
- Владимирская область 221
- Пензенская область 211
- Курганская область 211
- Белгородская область 204
- Ярославская область 193
- Липецкая область 186
- Краснодарский край 184
- Приморский край 182
- Кемеровская область 176
- Ханты-Мансийский автономный округ 175
- Курская область 172
- Калининградская область 172
- Смоленская область 168
- Ставропольский край 165
- Республика Карелия 164
- Забайкальский край 164
- Республика Хакасия 150
- Республика Дагестан 149
- Брянская область 148
- Удмуртская Республика 145
- Калужская область 141
- Костромская область 138
- Республика Коми 134
- Псковская область 134
- Кировская область 129
- Рязанская область 126
- Саратовская область 123
- Алтайский край 121
- Республика Калмыкия 115
- Ивановская область 114
- Ямало-Ненецкий автономный округ 113
- Новгородская область 112
- Тверская область 103
- Республика Тыва 103
- Тульская область 99
- Ленинградская область 99
- Орловская область 98
- Новосибирская область 97
- Севастополь 92
- Амурская область 91
- Республика Северная Осетия - Алания 90
- Республика Марий Эл 86
- Республика Бурятия 84
- Сахалинская область 83
- Томская область 73
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Чеченская Республика 71
- Тамбовская область 69
- Республика Алтай 67
- Республика Чувашия 64
- Республика Мордовия 53
- Республика Адыгея 44
- Мурманская область 42
- Еврейская автономная область 42
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Татарстан 38
- Республика Ингушетия 36
- Магаданская область 33
- Камчатский край 19
- Чукотский автономный округ 17
- Ненецкий автономный округ 13
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 6 469 017 человек.