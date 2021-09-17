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17.09.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 905 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 19 905 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2537
  • 2 Санкт-Петербург 1738
  • 3 Московская область 837
  • 4 Свердловская область 504
  • 5 Воронежская область 483
  • 6 Самарская область 480
  • 7 Ростовская область 463
  • 8 Пермский край 448
  • 9 Нижегородская область 446
  • 10 Иркутская область 378
  • 11 Омская область 370
  • 12 Челябинская область 365
  • 13 Ставропольский край 355
  • 14 Красноярский край 348
  • 15 Волгоградская область 340
  • 16 Оренбургская область 337
  • 17 Республика Башкортостан 315
  • 18 Хабаровский край 299
  • 19 Ульяновская область 292
  • 20 Архангельская область 270
  • 21 Саратовская область 264
  • 22 Астраханская область 248
  • 23 Республика Крым 237
  • 24 Пензенская область 236
  • 25 Алтайский край 236
  • 26 Удмуртская Республика 230
  • 27 Краснодарский край 230
  • 28 Вологодская область 228
  • 29 Республика Коми 225
  • 30 Тюменская область 219
  • 31 Приморский край 216
  • 32 Липецкая область 203
  • 33 Калининградская область 199
  • 34 Тверская область 197
  • 35 Ярославская область 193
  • 36 Ленинградская область 192
  • 37 Курская область 174
  • 38 Республика Саха (Якутия) 172
  • 39 Кемеровская область 170
  • 40 Забайкальский край 168
  • 41 Новосибирская область 166
  • 42 Белгородская область 159
  • 43 Владимирская область 158
  • 44 Республика Карелия 157
  • 45 Брянская область 151
  • 46 Смоленская область 149
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 147
  • 48 Мурманская область 143
  • 49 Новгородская область 125
  • 50 Республика Дагестан 121
  • 51 Амурская область 118
  • 52 Курганская область 117
  • 53 Ивановская область 117
  • 54 Кировская область 117
  • 55 Республика Хакасия 115
  • 56 Тульская область 104
  • 57 Псковская область 102
  • 58 Калужская область 102
  • 59 Рязанская область 101
  • 60 Тамбовская область 98
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 93
  • 62 Томская область 92
  • 63 Орловская область 90
  • 64 Костромская область 81
  • 65 Севастополь 79
  • 66 Республика Калмыкия 78
  • 67 Республика Бурятия 78
  • 68 Сахалинская область 75
  • 69 Республика Чувашия 75
  • 70 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 71 Республика Мордовия 68
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 67
  • 73 Чеченская Республика 64
  • 74 Республика Тыва 61
  • 75 Республика Ингушетия 59
  • 76 Республика Марий Эл 57
  • 77 Республика Татарстан 54
  • 78 Республика Адыгея 53
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 45
  • 80 Камчатский край 43
  • 81 Еврейская автономная область 35
  • 82 Республика Алтай 32
  • 83 Магаданская область 22
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 234 425 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Бурятия 0,14%
  • 2. Республика Алтай 0,15%
  • 3. Москва 0,16%
За последние сутки подтверждено 791 смертей
  1. Москва 42
  2. Санкт-Петербург 39
  3. Свердловская область 37
  4. Краснодарский край 34
  5. Нижегородская область 29
  6. Ростовская область 27
  7. Пермский край 27
  8. Воронежская область 26
  9. Алтайский край 23
  10. Челябинская область 22
  11. Ставропольский край 20
  12. Самарская область 20
  13. Саратовская область 20
  14. Красноярский край 20
  15. Пензенская область 18
  16. Волгоградская область 16
  17. Республика Башкортостан 16
  18. Тюменская область 16
  19. Удмуртская Республика 15
  20. Республика Крым 14
  21. Оренбургская область 13
  22. Иркутская область 13
  23. Московская область 12
  24. Республика Дагестан 12
  25. Новосибирская область 11
  26. Брянская область 9
  27. Владимирская область 9
  28. Тульская область 9
  29. Мурманская область 9
  30. Республика Северная Осетия - Алания 9
  31. Республика Чувашия 9
  32. Ульяновская область 9
  33. Республика Хакасия 9
  34. Липецкая область 8
  35. Смоленская область 8
  36. Омская область 8
  37. Курская область 7
  38. Ярославская область 6
  39. Республика Коми 6
  40. Вологодская область 6
  41. Астраханская область 6
  42. Севастополь 6
  43. Карачаево-Черкесская Республика 6
  44. Белгородская область 5
  45. Ивановская область 5
  46. Курганская область 5
  47. Кемеровская область 5
  48. Республика Саха (Якутия) 5
  49. Калужская область 4
  50. Костромская область 4
  51. Рязанская область 4
  52. Тамбовская область 4
  53. Ленинградская область 4
  54. Новгородская область 4
  55. Псковская область 4
  56. Забайкальский край 4
  57. Камчатский край 4
  58. Приморский край 4
  59. Хабаровский край 4
  60. Орловская область 3
  61. Тверская область 3
  62. Республика Карелия 3
  63. Кабардино-Балкарская Республика 3
  64. Республика Мордовия 3
  65. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  66. Еврейская автономная область 3
  67. Республика Адыгея 2
  68. Республика Марий Эл 2
  69. Кировская область 2
  70. Республика Алтай 2
  71. Томская область 2
  72. Сахалинская область 2
  73. Архангельская область 1
  74. Ненецкий автономный округ 1
  75. Республика Калмыкия 1
  76. Республика Ингушетия 1
  77. Чеченская Республика 1
  78. Ханты-Мансийский автономный округ 1
  79. Республика Бурятия 1
  80. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 196 626 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 619 человек
  1. Москва 1359
  2. Санкт-Петербург 1061
  3. Московская область 708
  4. Иркутская область 528
  5. Свердловская область 486
  6. Пермский край 479
  7. Ростовская область 385
  8. Нижегородская область 378
  9. Оренбургская область 360
  10. Красноярский край 360
  11. Воронежская область 339
  12. Волгоградская область 328
  13. Хабаровский край 317
  14. Омская область 304
  15. Астраханская область 288
  16. Челябинская область 273
  17. Республика Крым 260
  18. Архангельская область 258
  19. Ульяновская область 253
  20. Республика Башкортостан 250
  21. Самарская область 237
  22. Тюменская область 228
  23. Вологодская область 224
  24. Владимирская область 221
  25. Пензенская область 211
  26. Курганская область 211
  27. Белгородская область 204
  28. Ярославская область 193
  29. Липецкая область 186
  30. Краснодарский край 184
  31. Приморский край 182
  32. Кемеровская область 176
  33. Ханты-Мансийский автономный округ 175
  34. Курская область 172
  35. Калининградская область 172
  36. Смоленская область 168
  37. Ставропольский край 165
  38. Республика Карелия 164
  39. Забайкальский край 164
  40. Республика Хакасия 150
  41. Республика Дагестан 149
  42. Брянская область 148
  43. Удмуртская Республика 145
  44. Калужская область 141
  45. Костромская область 138
  46. Республика Коми 134
  47. Псковская область 134
  48. Кировская область 129
  49. Рязанская область 126
  50. Саратовская область 123
  51. Алтайский край 121
  52. Республика Калмыкия 115
  53. Ивановская область 114
  54. Ямало-Ненецкий автономный округ 113
  55. Новгородская область 112
  56. Тверская область 103
  57. Республика Тыва 103
  58. Тульская область 99
  59. Ленинградская область 99
  60. Орловская область 98
  61. Новосибирская область 97
  62. Севастополь 92
  63. Амурская область 91
  64. Республика Северная Осетия - Алания 90
  65. Республика Марий Эл 86
  66. Республика Бурятия 84
  67. Сахалинская область 83
  68. Томская область 73
  69. Кабардино-Балкарская Республика 71
  70. Чеченская Республика 71
  71. Тамбовская область 69
  72. Республика Алтай 67
  73. Республика Чувашия 64
  74. Республика Мордовия 53
  75. Республика Адыгея 44
  76. Мурманская область 42
  77. Еврейская автономная область 42
  78. Карачаево-Черкесская Республика 38
  79. Республика Татарстан 38
  80. Республика Ингушетия 36
  81. Магаданская область 33
  82. Камчатский край 19
  83. Чукотский автономный округ 17
  84. Ненецкий автономный округ 13
  85. Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 6 469 017 человек.

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