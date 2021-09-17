За сутки в России подтверждено 19 905 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 19 905 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2537

2 Санкт-Петербург 1738

3 Московская область 837

4 Свердловская область 504

5 Воронежская область 483

6 Самарская область 480

7 Ростовская область 463

8 Пермский край 448

9 Нижегородская область 446

10 Иркутская область 378

11 Омская область 370

12 Челябинская область 365

13 Ставропольский край 355

14 Красноярский край 348

15 Волгоградская область 340

16 Оренбургская область 337

17 Республика Башкортостан 315

18 Хабаровский край 299

19 Ульяновская область 292

20 Архангельская область 270

21 Саратовская область 264

22 Астраханская область 248

23 Республика Крым 237

24 Пензенская область 236

25 Алтайский край 236

26 Удмуртская Республика 230

27 Краснодарский край 230

28 Вологодская область 228

29 Республика Коми 225

30 Тюменская область 219

31 Приморский край 216

32 Липецкая область 203

33 Калининградская область 199

34 Тверская область 197

35 Ярославская область 193

36 Ленинградская область 192

37 Курская область 174

38 Республика Саха (Якутия) 172

39 Кемеровская область 170

40 Забайкальский край 168

41 Новосибирская область 166

42 Белгородская область 159

43 Владимирская область 158

44 Республика Карелия 157

45 Брянская область 151

46 Смоленская область 149

47 Ханты-Мансийский автономный округ 147

48 Мурманская область 143

49 Новгородская область 125

50 Республика Дагестан 121

51 Амурская область 118

52 Курганская область 117

53 Ивановская область 117

54 Кировская область 117

55 Республика Хакасия 115

56 Тульская область 104

57 Псковская область 102

58 Калужская область 102

59 Рязанская область 101

60 Тамбовская область 98

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 93

62 Томская область 92

63 Орловская область 90

64 Костромская область 81

65 Севастополь 79

66 Республика Калмыкия 78

67 Республика Бурятия 78

68 Сахалинская область 75

69 Республика Чувашия 75

70 Республика Северная Осетия-Алания 68

71 Республика Мордовия 68

72 Кабардино-Балкарская Республика 67

73 Чеченская Республика 64

74 Республика Тыва 61

75 Республика Ингушетия 59

76 Республика Марий Эл 57

77 Республика Татарстан 54

78 Республика Адыгея 53

79 Карачаево-Черкесская Республика 45

80 Камчатский край 43

81 Еврейская автономная область 35

82 Республика Алтай 32

83 Магаданская область 22

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 234 425 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Бурятия 0,14%

2. Республика Алтай 0,15%

3. Москва 0,16% За последние сутки подтверждено 791 смертей Москва 42 Санкт-Петербург 39 Свердловская область 37 Краснодарский край 34 Нижегородская область 29 Ростовская область 27 Пермский край 27 Воронежская область 26 Алтайский край 23 Челябинская область 22 Ставропольский край 20 Самарская область 20 Саратовская область 20 Красноярский край 20 Пензенская область 18 Волгоградская область 16 Республика Башкортостан 16 Тюменская область 16 Удмуртская Республика 15 Республика Крым 14 Оренбургская область 13 Иркутская область 13 Московская область 12 Республика Дагестан 12 Новосибирская область 11 Брянская область 9 Владимирская область 9 Тульская область 9 Мурманская область 9 Республика Северная Осетия - Алания 9 Республика Чувашия 9 Ульяновская область 9 Республика Хакасия 9 Липецкая область 8 Смоленская область 8 Омская область 8 Курская область 7 Ярославская область 6 Республика Коми 6 Вологодская область 6 Астраханская область 6 Севастополь 6 Карачаево-Черкесская Республика 6 Белгородская область 5 Ивановская область 5 Курганская область 5 Кемеровская область 5 Республика Саха (Якутия) 5 Калужская область 4 Костромская область 4 Рязанская область 4 Тамбовская область 4 Ленинградская область 4 Новгородская область 4 Псковская область 4 Забайкальский край 4 Камчатский край 4 Приморский край 4 Хабаровский край 4 Орловская область 3 Тверская область 3 Республика Карелия 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Республика Мордовия 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Еврейская автономная область 3 Республика Адыгея 2 Республика Марий Эл 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Томская область 2 Сахалинская область 2 Архангельская область 1 Ненецкий автономный округ 1 Республика Калмыкия 1 Республика Ингушетия 1 Чеченская Республика 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Республика Бурятия 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 196 626 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 619 человек Москва 1359 Санкт-Петербург 1061 Московская область 708 Иркутская область 528 Свердловская область 486 Пермский край 479 Ростовская область 385 Нижегородская область 378 Оренбургская область 360 Красноярский край 360 Воронежская область 339 Волгоградская область 328 Хабаровский край 317 Омская область 304 Астраханская область 288 Челябинская область 273 Республика Крым 260 Архангельская область 258 Ульяновская область 253 Республика Башкортостан 250 Самарская область 237 Тюменская область 228 Вологодская область 224 Владимирская область 221 Пензенская область 211 Курганская область 211 Белгородская область 204 Ярославская область 193 Липецкая область 186 Краснодарский край 184 Приморский край 182 Кемеровская область 176 Ханты-Мансийский автономный округ 175 Курская область 172 Калининградская область 172 Смоленская область 168 Ставропольский край 165 Республика Карелия 164 Забайкальский край 164 Республика Хакасия 150 Республика Дагестан 149 Брянская область 148 Удмуртская Республика 145 Калужская область 141 Костромская область 138 Республика Коми 134 Псковская область 134 Кировская область 129 Рязанская область 126 Саратовская область 123 Алтайский край 121 Республика Калмыкия 115 Ивановская область 114 Ямало-Ненецкий автономный округ 113 Новгородская область 112 Тверская область 103 Республика Тыва 103 Тульская область 99 Ленинградская область 99 Орловская область 98 Новосибирская область 97 Севастополь 92 Амурская область 91 Республика Северная Осетия - Алания 90 Республика Марий Эл 86 Республика Бурятия 84 Сахалинская область 83 Томская область 73 Кабардино-Балкарская Республика 71 Чеченская Республика 71 Тамбовская область 69 Республика Алтай 67 Республика Чувашия 64 Республика Мордовия 53 Республика Адыгея 44 Мурманская область 42 Еврейская автономная область 42 Карачаево-Черкесская Республика 38 Республика Татарстан 38 Республика Ингушетия 36 Магаданская область 33 Камчатский край 19 Чукотский автономный округ 17 Ненецкий автономный округ 13 Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 6 469 017 человек. Стало известно, почему в пандемию коронавируса люди не болели гриппом