Жители Нидерландов остаются самыми высокими людьми на планете

Голландское управление национальной статистики сообщило, что мужчины и женщины Нидерландов остаются самыми высокими людьми на планете. В течение последних шести десятилетий жители этой страны неоднократно занимали верхние строчки в мировой рейтинговой таблице роста. По последним данным, средний 19-летний голландец в 2020 году был ростом 182,9 сантиметра, в то время как женщины, родившиеся в том же году, имели средний рост 169,3 сантиметра.

Новые данные государственного Центрального бюро статистики (CBS) свидетельствуют о том, что Нидерланды сохраняют свое высокое положение, которое они занимают в данном рейтинге с 1958 года. Однако CBS сообщило о том, что голландские мужчины, родившиеся в 2001 году, в среднем на сантиметр ниже, чем поколение, родившееся в Нидерландах в 1980 году, а голландки этого же возраста ниже на 1,4 сантиметра. "Уменьшение роста частично связано с увеличением иммиграции новых групп населения и детей, рожденных от этих групп населения в Нидерландах", - пояснили государственные статистики.

По словам доктора Герта Штулпа из университета Гронингена, которого цитирует Guardian, такие события, как финансовый кризис 2008 году, привели к тому, что некоторые дети выросли в более бедных условиях, чем раньше. Эксперт отметил, что "более плохие условия развития в детстве приводят к уменьшению роста", добавив, что обнаружение аналогичной тенденции в США связано с повышенным потреблением нездорового фаст-фуда среди американских детей.

"Считается, что это причина того, что рост американцев уменьшается. Этому способствует худшее питание, больше калорий, но меньше питательных веществ. Уменьшение роста может быть связано с тем, что все больше людей отказываются от продуктов животного происхождения в своем рационе", - отметил ученый.

Как отмечают эксперты, в начале 20-го века назад самые высокие люди жили в основном в Северной Америке и Северной Европе, а Швеция и Норвегия с заметным опережением лидировали по этим показателям. Спустя десятилетия в Нидерландах произошел ошеломляющий рывок роста, достигший пика в 1950-х годах. Голландские мужчины 1930 года рождения достигли среднего роста 175,6 сантиметров. Те, кто родился в 1980 году, были ростом уже 183,9 сантиметра. Поколение женщин, родившихся в 1930 году, достигало в среднем 165,4 сантиметра, а женщины 1980 года рождения - 170,7 сантиметров.

Исследования показали, что помимо более качественной диеты, чем в предыдущие десятилетия, голландский опыт был обусловлен следующим фактором: люди, у которых было больше всего детей, были наиболее высокими мужчинами и женщинами среднего роста. По сравнению с сверстницами в других странах, где у них часто было меньше детей, более высокие голландские женщины в Нидерландах также воспроизводили больше потомства.